7 ottobre 2023: l’attacco a Israele di Hamas, gli ostaggi e la guerra. Cosa è successo

Dall’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 contro Israele che ha incendiato il Medioriente fino all’accettazione del piano di pace in 20 punti di Donald Trump che, a pochi giorni dal secondo anniversario dell’atto terroristico, potrebbe portare a un vero spiraglio di pace. Due anni in cui l’area ha vissuto prima l’attesa per l’accordo sulla tregua e la liberazione degli ostaggi, siglato a gennaio 2025, che regge due mesi, poi la ‘guerra dei 12 giorni’ fra Iran e Israele, che tiene il mondo con il fiato sospeso. In mezzo l’operazione militare dello Stato ebraico nella Striscia di Gaza, i raid in Libano e Yemen, passando per l’uccisione dei leader storici di Hamas e Hezbollah, Ismail Haniyeh, Mohammed Deif, Yahya Sinwar e Hassan Nasrallah, e i bombardamenti di Israele nel cuore di Damasco, in Siria, e a Doha, in Qatar. Un conflitto a tappe del quale ora si potrebbe intravedere la fine.

Ecco i principali fatti accaduti nella regione:

Ottobre 2023

7 OTTOBRE 2023 – HAMAS LANCIA L’OPERAZIONE ‘ALLUVIONE AL-AQSA’ – All’alba del 7 ottobre, shabbat e ultimo giorno della festività ebraica di Sukkot, Hamas lancia l’operazione ‘Alluvione Al Aqsa’. Circa 3mila terroristi abbattono le recinzioni che dividono la Striscia di Gaza con lo Stato di Israele facendo irruzione nei kibbutz e nelle città vicine con auto, pick-up, motociclette e parapendii a motore. Viene preso di mira anche il festival musicale ‘Nova’, dove erano radunati migliaia di giovani. Contestualmente vengono lanciati oltre 5mila razzi verso Israele, dalle città del sud fino a Tel Aviv. Le forze armate dello Stato ebraico sono prese alla sprovvista e il bilancio è tragico: oltre 1200 vittime israeliane, mentre 251 persone vengono prese in ostaggio e portate nella Striscia di Gaza. Fra i dispersi anche tre cittadini italo-israeliani. Il gruppo sciita Hezbollah lancia dal Libano razzi verso il nord di Israele. Il premier Benjamin Netanyahu dichiara lo stato di guerra.

18 OTTOBRE 2023 – IL PRESIDENTE AMERICANO JOE BIDEN FA VISITA IN ISRAELE – Il presidente americano Joe Biden va in Israele per una visita lampo. La Casa Bianca conferma il suo massimo sostegno e l’invio di aiuti militari. Biden promette anche l’invio di aiuti umanitari per la popolazione civile di Gaza. Washington mette in chiaro che Israele ‘ha il diritto di rispondere’, ma invita il governo a ‘non commettere gli stessi errori’ effettuati dagli Usa dopo l’11 settembre.

20 OTTOBRE 2023 – HAMAS RILASCIA DUE OSTAGGI ISRAELO-AMERICANI – Hamas rilascia due ostaggi israelo-americani ‘per motivi umanitari’. Si tratta di Judith e Natalie Raanan, madre e figlia. Il 23 ottobre, con la stessa motivazione, vengono liberate anche due anziane donne israeliane, Yocheved Lifshitz, 85 anni, e Nurit Cooper, 79.

23 OTTOBRE 2023 – TUTTI DECEDUTI I CITTADINI ITALO-ISRAELIANI DISPERSI DOPO L’ATTACCO DEL 7 OTTOBRE – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani conferma la morte dei tre cittadini italo-israeliani dispersi dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre. Gli ultimi corpi a essere identificati sono quelli di Nir Forti, 29enne che si trovava al Nova Festival, e di Liliach Le Havron, uccisa nel kibbutz di Be’eri insieme al marito Eviatar Moshe Kipnis, il cui cadavere era stato riconosciuto grazie all’esame del dna due giorni prima.

Novembre 2023

17 NOVEMBRE 2023 – LE TRUPPE ISRAELIANE ASSEDIANO L’OSPEDALE AL SHIFA – L’esercito israeliano dà il via a un’operazione presso l’ospedale Al Shifa, il più grande nella Striscia di Gaza. Secondo l’Idf la struttura verrebbe utilizzata come base da Hamas. L’irruzione dura diversi giorni.

19 NOVEMBRE 2023 – GLI HOUTHI SEQUESTRANO UNA NAVE NEL MAR ROSSO – I ribelli yemeniti Houthi sequestrano la nave mercantile ‘Galaxy Leader’, di proprietà di una compagnia israeliana e battente bandiera delle Bahamas. Il gruppo sciita annuncia che avrebbe preso di mira tutte le navi di proprietà israeliana o che operano per compagnie israeliane o che battano bandiera israeliana fino alla cessazione delle ostilità a Gaza.

Dicembre 2023

1 DICEMBRE 2023 – TERMINA LA TREGUA E RIPRENDONO I COMBATTIMENTI A GAZA – Termina la tregua fra Israele e Hamas e nella Striscia di Gaza riprendono i combattimenti. L’esercito israeliano concentra le sue operazioni soprattutto nella zona di Khan Younis, che viene pesantemente bombardata.

15 DICEMBRE 2023 – L’IDF UCCIDE PER ERRORE TRE OSTAGGI A GAZA – L’esercito israeliano annuncia di aver ucciso per errore tre ostaggi nei combattimenti in corso a Shejaiya, un quartiere della città di Gaza. A cadere sotto il fuoco amico sono Yotam Haim, Samer Fouad al-Talalka e Alon Lulu Shamriz. Le forze armate dello Stato ebraico sostengono che i soldati li avevano scambiati per miliziani di Hamas.

Gennaio 2024

2 GENNAIO 2024 – UCCISO A BEIRUT SALEH AROURI, VICE CAPO DELL’UFFICIO POLITICO DI HAMAS –L’esercito israeliano uccide con un raid mirato a Beirut, capitale del Libano, Saleh Arouri, vice capo dell’ufficio politico di Hamas e comandante dell’ala militare in Cisgiordania. È il primo assassinio mirato nei confronti di un rappresentante dei vertici del gruppo palestinese al di fuori dei confini di Gaza.

11 GENNAIO 2024 – IL SUDAFRICA PRESENTA DENUNCIA PER GENOCIDIO CONTRO ISRAELE – Il Sudafrica intenta una causa per genocidio contro Israele presso la Corte internazionale di giustizia (Cig) chiedendo lo stop immediato delle operazioni militari a Gaza. Nel documento il Sudafrica accusa Israele di commettere azioni di carattere genocida con l’intento di eliminare, totalmente o in parte, la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza.

Febbraio 2024

1 FEBBRAIO 2024 – ISRAELE ORDINA L’EVACUAZIONE DI RAFAH, L’IDF LIBERA DUE OSTAGGI – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ordina l’evacuazione dei civili dall’area di Rafah nel sud della Striscia di Gaza in vista di operazioni militari da parte dell’Idf. Nella stessa Rafah il 12 febbraio le forze israeliane liberano due ostaggi. Sono Fernando Simon Marman, di 60 anni, e Louis Har, di 70 anni.

Marzo 2024

11 MARZO 2024 – UCCISO MARWAN ISSA, NUMERO TRE DI HAMAS A GAZA- Marwan Issa, numero tre di Hamas a Gaza e vicecomandante dell’ala militare delle Brigate Qassam, viene ucciso in un attacco israeliano effettuato nel centro della Striscia di Gaza, nella zona di Nuseirat. L’Idf conferma la sua morte il 26 marzo rivendicandone la paternità. Insieme a lui viene assassinato anche un altro comandante di Hamas.

Aprile 2024

1 APRILE 2024 – SETTE OPERATORI UMANITARI UCCISI DA BOMBARDAMENTO ISRAELIANO A GAZA – Sette operatori della ong statunitense World central kitchen, che consegna aiuti alimentari agli abitanti della Striscia di Gaza, restano uccisi in un bombardamento israeliano. Le vittime erano originarie di vari paesi, tra cui Australia, Polonia e Regno Unito. L’ong annuncia contestualmente la sospensione delle attività nella regione.

13 APRILE 2024 – L’IRAN LANCIA UN ATTACCO DIRETTO A ISRAELE COME RITORSIONE PER I FATTI DAMASCO – Nella notte per la prima volta l’Iran lancia un attacco diretto contro lo Stato di Israele, in risposta al bombardamento del consolato iraniano a Damasco. Vengono utilizzati missili balistici, da crociera e oltre 300 droni. Il sistema di difesa israeliano Iron Dome, coadiuvato dai Paesi alleati e anche dalla Giordania, respinge la minaccia. Nessun cittadino rimane ferito e non si registrano danni gravi sul territorio israeliano.

Maggio 2024

7 MAGGIO 2024 – ISRAELE LANCIA OPERAZIONE DI TERRA A RAFAH – Israele lancia un’operazione di terra a Rafah, al confine con l’Egitto, e prende il controllo della parte palestinese del valico isolando di fatto la Striscia di Gaza. L’azione dello Stato ebraico viene criticata in maniera pressoché unanime dalla comunità internazionale, mentre secondo l’esercito il valico era utilizzato da Hamas ‘per scopi terroristici’.

20 MAGGIO 2024 – PROCURATORE CPI CHIEDE MANDATO D’ARRESTO PER NETANYAHU E LEADER DI HAMAS – Il procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan chiede il mandato di arresto per il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e per il ministro della Difesa, Joav Gallant. La stessa richiesta viene effettuata per i leader di Hamas, Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh. Israele definisce la richiesta ‘una vergogna’ e critiche arrivano anche dal Segretario di Stato americano, Antony Blinken.

Giugno 2024

8 GIUGNO 2024 – L’ESERCITO ISRAELIANO LIBERA 4 OSTAGGI, ANCHE NOA ARGAMANI, SIMBOLO del 7 OTTOBRE – Con un blitz nella zona di Nuseirat, nella Striscia di Gaza, l’esercito israeliano libera 4 ostaggi. Fra loro c’è anche la giovane Noa Argamani, rapita al Nova Festival. Le sue immagini mentre veniva portata via in moto dai miliziani di Hamas verso la Striscia di Gaza erano diventate uno dei simboli del 7 ottobre. Insieme a lei tornano liberi anche Almog Meir Jan, Andrey Kozlov e Shlomi Ziv.

Luglio 2024

13 LUGLIO 2024 – ISRAELE UCCIDE IL CAPO MILITARE DI HAMAS, MOHAMMED DEIF – In un raid su Khan Younis, nella Striscia di Gaza, l’esercito israeliano uccide Mohammed Deif, leader militare di Hamas. La conferma da parte dell’Idf arriva l’1 agosto in seguito a ‘sicure’ informazioni di intelligence. Deif era soprannominato ‘il fantasma di Gaza’, dopo essere sopravvissuto a vari tentativi di assassinio da parte di Israele che lo avevano reso cieco da un occhio e presumibilmente paralizzato su una sedia a rotelle.

30 LUGLIO 2024 – ISRAELE UCCIDE FUAD SHUKR, COMANDANTE MILITARE DI HEZBOLLAH, IN UN RAID A BEIRUT – L’esercito israeliano uccide in un raid a Beirut l’alto comandante di Hezbollah Fuad Shukr. L’uomo faceva parte del Consiglio della Jihad, il massimo organo militare dell’organizzazione sciita, ed era il capo della sua divisione strategica.

Agosto 2024

15 AGOSTO 2024 – SUPERATI I 40MILA MORTI A GAZA – Il ministero della Salute delle Striscia di Gaza, controllato da Hamas, annuncia che il bilancio dei palestinesi uccisi dall’inizio della guerra lo scorso 7 ottobre ha superato la soglia dei 40mila. I feriti sono oltre 92mila.

31 AGOSTO 2024 – L’IDF TROVA I CADAVERI DI 6 OSTAGGI E ACCUSA HAMAS DI AVERLI GIUSTIZIATI – L’esercito israeliano trova i cadaveri di sei ostaggi in un tunnel sotto la città di Rafah. Si tratta dell’israelo-americano Hersh Goldberg-Polin, di Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lubnov, Carmel Gat e Almog Sarusi. Secondo l’Idf sarebbero stati giustiziati da Hamas nelle ore precedenti l’arrivo dei soldati. Nella stessa zona era stato salvato tre giorni prima l’ostaggio di origine beduina Kaid Farhan Alkadi.

Settembre 2024

17 SETTEMBRE 2024 – IN LIBANO ESPLODONO MIGLIAIA DI CERCAPERSONE E WALKIE-TALKIE – In Libano, e più limitatamente in Siria, esplodono centinaia di cercapersone in possesso dei miliziani di Hezbollah. Il giorno successivo lo stesso accade con i walkie-talkie. I decessi secondo le autorità libanesi sono almeno venti. I feriti oltre 450. Israele non commenta l’accaduto. Il Mossad è l’indiziato principale.

30 SETTEMBRE 2024 – ISRAELE LANCIA UN’OPERAZIONE DI TERRA MIRATA IN LIBANO – Israele lancia ‘Frecce del nord’, un’operazione terrestre ‘mirata e limitata’ nel Libano meridionale contro infrastrutture di Hezbollah. L’obiettivo è quello di far rientrare nelle loro case gli abitanti delle zone al confine con il territorio libanese. Israele invita i cittadini libanesi a evacuare le aree in cui opera Hezbollah e afferma che l’operazione sarà ‘la più breve possibile’.

Ottobre 2024

1 OTTOBRE 2024 – ATTACCO TERRORISTICO A GIAFFA, 7 MORTI E 16 FERITI – Sette persone restano uccise e sedici ferite in un attacco terroristico a Giaffa, quartiere misto arabo-ebraico nell’area metropolitana di Tel Aviv. I due autori hanno 19 e 25 anni ed entrambi sono residenti a Hebron, in Cisgiordania. I due hanno prima aperto il fuoco all’interno di un vagone della metropolitana leggera e successivamente sono scesi e hanno continuato a sparare ai passanti. Uno è stato ucciso sul posto, mentre il secondo è rimasto gravemente ferito.

16 OTTOBRE 2024 – L’ESERCITO ISRAELIANO UCCIDE A GAZA IL LEADER DI HAMAS YAHYA SINWAR – Yahya Sinwar, leader di Hamas, viene ucciso dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza. Secondo la ricostruzione fornita dall’Idf, la ‘primula rossa’ del movimento palestinese viene ucciso insieme ad altri due miliziani nel corso di un pattugliamento nella zona di Rafah. Solo una volta ispezionato il cadavere i soldati si rendono conto della somiglianza con Sinwar. Il giorno successivo il governo israeliano, dopo aver effettuato le analisi del Dna, conferma la sua identità. Successivamente anche Hamas ufficializza il decesso del leader.

Novembre 2024

5 NOVEMBRE 2024 – NETANYAHU LICENZA IL MINISTRO DELLA DIFESA YOAV GALLANT – Il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant viene licenziato dal premier Benjamin Netanyahu a causa dei numerosi disaccordi fra i due. In particolare, Gallant sosteneva che Israele avrebbe dovuto accettare un accordo per la liberazione degli ostaggi, anche a costo di lasciare Hamas nella Striscia di Gaza. Al suo posto viene nominato Israel Katz, già ministro degli Esteri. Il ruolo di titolare della diplomazia israeliana viene invece affidato a Gideon Saar.

Dicembre 2024

14 DICEMBRE 2024 – HAMAS PUBBLICA VIDEO CREATO CON L’AI DOVE NETANYAHU SCAVA TOMBE PER GLI OSTAGGI – Hamas pubblica sul suo canale Telegram un filmato dove si vede un’immagine, creata con l’intelligenza artificiale, del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu mentre scava tombe per gli ostaggi ancora nelle mani dell’organizzazione palestinese. ‘Il suo sogno più grande è che muoiano tutti’, è il titolo scelto da Hamas per la clip.

Gennaio 2025

4 GENNAIO 2025 – HAMAS PUBBLICA VIDEO SOLDATESSA OSTAGGIO LIRI ALBAG – Hamas pubblica un video della soldatessa Liri Albag dove la 19enne dichiara di essere prigioniera ‘da oltre 450 giorni’. La giovane era di sorveglianza alla postazione di Nahal Oz il 7 ottobre 2023. Albag era stata protagonista di un altro video trasmesso da Hamas nel mese di maggio del 2024 dove i miliziani con le body-cam avevano documentato la cattura sua e di altre quattro colleghe.

9 GENNAIO 2025 – JOSEPH AOUN ELETTO NUOVO PRESIDENTE DEL LIBANO – Dopo un vuoto politico di oltre due anni, il Libano sceglie il generale Joseph Aoun come suo nuovo presidente. Nel discorso di insediamento Aoun promette di ‘ricostruire ciò che l’aggressione israeliana ha distrutto in tutto il Libano’ e che le autorità statali avranno ‘il monopolio sulle armi’ in quanto l’esercito e non Hezbollah ‘deve essere in grado di proteggere i confini del Paese’.

25 GENNAIO 2025 – HAMAS LIBERA QUATTRO SOLDATESSE ISRAELIANE, POLEMICHE PER LA CERIMONIA DI RILASCIO – Hamas rilascia le quattro giovani soldatesse israeliane Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, che erano state rapite presso un punto di osservazione dell’esercito israeliano al confine con la Striscia di Gaza il 7 ottobre. Polemiche per la cerimonia pubblica, nella quale le ragazze vengono fatte salire su un palco per ricevere un ‘certificato di rilascio’.

Febbraio 2025

1 FEBBRAIO 2025 – HAMAS LIBERA TRE OSTAGGI MASCHI, ANCHE YARDEN BIBAS. TIMORI PER IL RESTO DELLA SUA FAMIGLIA – Hamas rilascia il cittadino franco-israeliano Ofer Kalderon, l’ostaggio americano-israeliano Keith Siegel, e Yarden Bibas. Resta grande apprensione per la sorte della moglie Shiri Bibas, e dei loro due figli piccoli, Ariel e Kfir. La famiglia dice di ‘continuare a sperare’.

20 FEBBRAIO 2025 – HAMAS CONSEGNA LE BARE CON SHIRI BIBAS E I SUOI FIGLI ARIEL E KFIR – Hamas consegna le bare di quattro ostaggi palestinesi rapiti il 7 ottobre. Fra loro ci sono Shiri Bibas e i due figli Ariel e Kfir, che il giorno del rapimento avevano rispettivamente 4 anni e 9 mesi. Sul corpo della donna per 24 ore si consuma un giallo: i resti consegnati non risultano compatibili col suo dna. Il giorno successivo Hamas consegna la sua salma e parla di errore. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, promette che lo Stato ebraico ‘regolerà i conti’ con Hamas. L’organizzazione palestinese accusa Netanyahu: ‘Uccisi dall’esercito, la responsabilità è sua’.

Marzo 2025

2 MARZO 2025 – ISRAELE BLOCCA INGRESSO BENI E FORNITURE A GAZA DOPO NO HAMAS A PIANO USA SU ESTENSIONE FASE 1 TREGUA – Israele blocca l’ingresso di tutti gli aiuti umanitari a Gaza dopo il no di Hamas al piano Usa per un’estensione della fase I dell’accordo di cessate il fuoco. Lo Stato ebraico chiede al gruppo palestinese di accettare il piano dell’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, che prevede l’estensione temporanea della prima fase, mentre Hamas vorrebbe passare alla fase 2 prevista dall’accordo. Un portavoce di Hamas dichiara che il blocco dei rifornimenti a Gaza è un ‘ricatto’. Israele replica sostenendo che gli aiuti umanitari giunti nella Striscia di Gaza saranno sufficienti per circa 5 mesi.

14 MARZO 2025 – NUOVI COLLOQUI A DOHA FALLISCONO, HAMAS ACCONSENTE SOLTANTO A LIBERAZIONE OSTAGGIO ISRAELO-AMERICANO – Non decollano i colloqui di Doha per la fase due della tregua. Hamas annuncia soltanto di aver dato il via libera al rilascio di un ostaggio israelo-americano in vita, Edan Alexander, e alla consegna dei corpi di altri 4 ostaggi con doppia cittadinanza. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu accusa Hamas di condurre una ‘guerra psicologica’. L’inviato speciale Usa, Steve Witkoff, definisce la proposta di Hamas ‘inaccettabile’.

Maggio 2025

2 MAGGIO 2025 – NAVE UMANITARIA PER GAZA COLPITA DA DRONE AL LARGO DI MALTA – La ‘Freedom Flotilla’, organizzazione impegnata a consegnare aiuti umanitari alla Striscia di Gaza sfidando il blocco israeliano, denuncia l’attacco nella notte di una delle loro imbarcazioni da parte di un drone in acque internazionali al largo di Malta incolpando Israele dell’accaduto. Nessuna risposta da parte dello Stato ebraico.

6 MAGGIO 2025 – TRUMP ANNUNCIA STOP COMBATTIMENTI FRA USA E HOUTHI – Il presidente americano, Donald Trump, annuncia la fine dei combattimenti con gli Houthi. ‘Loro ci hanno detto non bombardateci più e noi non attaccheremo più le navi’, afferma il capo della Casa Bianca. L’organizzazione sciita conferma, ma precisa che il cessate il fuoco con gli Usa ‘non include la cessazione degli attacchi contro Israele’.

Hamas rivela che da ‘alcuni giorni’ sono in corso negoziati ‘avanzati e diretti’ con gli Stati Uniti in merito a un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e all’invio di aiuti umanitari alla popolazione. Contestualmente l’organizzazione palestinese annuncia il rilascio di un ostaggio israelo-americano, il soldato Edan Alexander. 12 MAGGIO 2025 – HAMAS LIBERA OSTAGGIO ISRAELO-AMERICANO EDAN ALEXANDER, È STATO TORTURATO – Hamas libera il soldato israelo-americano Edan Alexander dopo oltre 580 giorni di prigionia. Secondo la sua prima testimonianza riportata dai media israeliani, sarebbe stato interrogato per settimane, avrebbe subito torture e sarebbe stato tenuto ammanettato in una gabbia per un lungo periodo di tempo.

17 MAGGIO 2025 – ISRAELE LANCIA NUOVA OPERAZIONE A GAZA ‘CARRI DI GEDEONE”’ – Israele annuncia di aver lanciato una nuova importante operazione militare all’interno della Striscia di Gaza, denominata ‘Carri di Gedeone’. Il ministro degli Esteri, Israel Katz, afferma che la scelta è stata presa per fare pressione su Hamas affinché rilasci gli ostaggi rimasti. La decisione dello Stato ebraico viene criticata da più parti. ‘Dobbiamo dire al governo israeliano basta. La reazione c’è stata: garantite la vostra indipendenza e sicurezza, ma arriviamo alla pace’, rimarca il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

L’esercito israeliano apre il fuoco nei pressi di una delegazione di 25 ambasciatori e diplomatici in visita al campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Fra loro anche il vice console d’Italia a Gerusalemme, Alessandro Tutino. Nessuno rimane ferito. La Farnesina convoca l’ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan Peled, per protestare. L’Idf parla di colpi di avvertimento in aria e si scusa per l’accaduto. Secondo le forze armate israeliane, il gruppo non avrebbe seguito il percorso concordato con l’esercito. 22 MAGGIO 2025 – UCCISI A WASHINGTON 2 MEMBRI STAFF AMBASCIATA ISRAELIANA – Due membri dello staff dell’ambasciata israeliana vengono uccisi in una sparatoria nei pressi del museo ebraico di Washington. Yaron Lischinsky e Sarah Milgrim erano una coppia e si sarebbero presto fidanzati ufficialmente. La polizia arresta un sospettato, identificato come Elias Rodriguez, 30 anni, di Chicago. Secondo il rapporto delle forze dell’ordine, avrebbe affermato: ‘L’ho fatto per la Palestina. L’ho fatto per Gaza’.

27 MAGGIO 2025 – MARCIA NAZIONALISTI ISRAELIANI A GERUSALEMME AL GRIDO DI ‘MORTE AGLI ARABI’ – Al grido di ‘morte agli arabi’ e ‘che il vostro villaggio bruci’, gruppi di giovani israeliani nazionalisti attraversano i quartieri musulmani della Città Vecchia di Gerusalemme nel giorno della marcia annuale che commemora la conquista di Gerusalemme Est da parte di Israele nel 1967, il cosiddetto ‘Giorno di Gerusalemme’. I titolari palestinesi dei negozi sono costretti a chiudere gli esercizi commerciali e a cercare rifugio.

Il governo israeliano attacca duramente il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo le sue dichiarazioni relative alla creazione e al riconoscimento di uno Stato palestinese come ‘un dovere morale e un’esigenza politica’. ‘Riconosceranno uno Stato palestinese sulla carta, e noi costruiremo lo Stato ebraico-israeliano sul campo’, risponde il ministro della Difesa, Israel Katz, mentre il ministero degli Esteri accusa Macron di voler intraprendere una ‘crociata’ contro lo Stato ebraico. 31 MAGGIO 2025 – HAMAS ACCOGLIE CON RISERVE PIANO USA SU TREGUA E RILASCIO OSTAGGI. WITKOFF, RISPOSTA INACCETTABILE – Dopo alcuni giorni di moderato ottimismo naufraga l’ipotesi di una nuova tregua a Gaza subordinata al rilascio degli ostaggi. Hamas infatti accoglie il piano presentato dagli Usa ma con riserve e un nuovo schema relativo al rilascio degli ostaggi stessi. ‘La risposta dell’organizzazione palestinese viene bocciata sia da Israele che dagli Stati Uniti. ‘E’ totalmente inaccettabile e ci fa fare un passo indietro’, dichiara l’inviato americano per il Medioriente, Steve Witkoff.

Giugno 2025

5 GIUGNO 2025 – ESERCITO ISRAELE RECUPERA A GAZA CORPI DI 2 OSTAGGI ISRAELO-AMERICANI – Israele rende noto di aver recuperato i corpi di due ostaggi rapiti durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Il primo ministro Benjamin Netanyahu dichiara in un comunicato che i corpi di Judih Weinstein e Gad Haggai sono stati recuperati e riportati in Israele. I due, marito e moglie, sono stati assassinati durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e la loro morte è stata confermata dall’esercito nel dicembre dello stesso anno. La coppia aveva anche la cittadinanza statunitense.

9 GIUGNO 2025 – ISRAELE ABBORDA NAVE CON AIUTI PER GAZA, ANCHE GRETA THUNBERG A BORDO – Le forze israeliane fermano e abbordano la nave della Freedom Flotilla Coalition per l’assistenza umanitaria nella Striscia di Gaza che trasportava Greta Thunberg e altri attivisti. L’imbarcazione viene portata presso il porto di Ashdod. Thunberg viene espulsa dallo Stato ebraico il giorno successivo e, al suo arrivo in Europa, parla di ‘rapimento’ da parte di Israele avvenuto in acqua internazionali.

I media americani avvertono che Israele sta valutando la possibilità di intraprendere un’azione militare contro l’Iran nei prossimi giorni, molto probabilmente anche senza il sostegno degli Stati Uniti. ‘Non è imminente, ma potrebbe benissimo accadere’, afferma il presidente americano Donald Trump. Intanto il personale Usa non necessario lascia le rappresentanza diplomatiche in Iraq, Bahrain e Kuwait. 13 GIUGNO 2025 – ISRAELE LANCIA L’OPERAZIONE RISING LION, RAID SU OBIETTIVI NUCLEARI E MILITARI IRANIANI – Israele lancia nella notte una vasta offensiva aerea contro l’Iran, colpendo impianti nucleari, installazioni militari e residenze di alti dirigenti del regime di Teheran. L’operazione, denominata ‘Rising Lion’, è il più imponente attacco diretto tra i due Paesi nella storia recente del Medioriente. Oltre 200 velivoli dell’aeronautica israeliana prendono parte all’azione, supportati da cyber-attacchi e operazioni di intelligence mirate. Gli obiettivi colpiti comprendono le aree di Natanz, Khondab, Khorramabad, Teheran e Isfahan, strategiche per il programma nucleare iraniano. Negli attacchi vengono uccisi il comandante in capo dei Guardiani della Rivoluzione, il generale Hossein Salami, il capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, Mohammad Bagheri, e alcuni importanti scienziati nucleari. Il presidente americano Donald Trump parla di attacco ‘eccellente’, accusando Teheran di non aver ‘colto’ la possibilità di trattativa sul programma nucleare che gli era stata fornita. L’Iran risponde lanciando missili e droni verso Israele.

15 GIUGNO 2025 – TRUMP, AL MOMENTO GLI USA NON COINVOLTI MA POSSIBILE CHE LO SAREMO – Donald Trump rimarca che al momento gli Stati Uniti ‘non sono coinvolti’ nel conflitto fra Israele e Iran. ‘È possibile che lo saremo, ma al momento non lo siamo’, afferma il presidente americano, che apre alla proposta di mediazione di Vladimir Putin. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, smentisce le indiscrezioni di stampa secondo cui gli Usa avrebbero posto il veto sull’uccisione della Guida suprema iraniana Ali Khamenei.

La Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, parla alla nazione affermando che ‘Israele ha commesso un grave errore e sarà punito per le sue azioni’. L’ayatollah definisce l’ultimatum americano ‘inaccettabile’ e avverte gli Usa che ‘qualsiasi intervento militare statunitense sarà senza dubbio accompagnato da danni irreparabili’. 19 GIUGNO 2025 – CASA BIANCA, TRUMP DECIDERÀ SE INTERVENIRE IN IRAN ENTRO DUE SETTIMANE – La Casa Bianca annuncia che il presidente americano Donald Trump prenderà una decisione su un eventuale intervento in Iran ‘entro due settimane’. Secondo Washington, ci sono ancora ‘sostanziali possibilità’ di negoziati con Teheran.

20 GIUGNO 2025 – NETANYAHU, AVANTI CON O SENZA TRUMP. VERTICE A GINEVRA FRA I MINISTRI DEGLI ESTERI DI IRAN E GERMANIA-FRANCIA-GB-UE – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, afferma che il programma nucleare iraniano sarà fermato ‘con o senza Trump’, mentre il ministro della Difesa, Israel Katz, annuncia l’intensificazione degli attacchi. A Ginevra si tiene un incontro fra il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, e gli omologhi di Francia, Regno Unito, Germania e l’Alta rappresentante Ue. I ministri europei, al termine dei colloqui, assicurano la volontà propria e dell’Iran di continuare il dialogo.

26 GIUGNO 2025 – CASA BIANCA, TEHERAN ERA A SETTIMANE DALLA BOMBA ATOMICA. MEDIA USA, IRAN HA SPOSTATO URANIO DA SITI NUCLEARI PRIMA DI RAID – La Casa Bianca ribadisce che l’Iran era ‘a settimane’ dalla realizzazione di una bomba atomica ribadendo il successo dei bombardamenti Usa sui siti nucleari di Teheran. L’Ayatollah Khamenei parla di ‘schiaffo agli Usa’ e ricostruzioni ‘esagerate’ da parte degli Stati Uniti. Secondo il Financial Times, che cita le prime valutazioni di Intelligence, l’Iran avrebbe spostato l’uranio dai siti nucleari prima dei raid quindi le sue risorse sarebbero pressoché ‘intatte’. Donald Trump smentisce.

Luglio 2025

2 LUGLIO 2025 – TRUMP ANNUNCIA, DA ISRAELE OK A CONDIZIONI PER TREGUA DI 60 GIORNI, ATTENDIAMO RISPOSTA HAMAS – Il presidente americano, Donald Trump, annuncia che Israele ‘ha accettato le condizioni necessarie per finalizzare un cessate il fuoco di 60 giorni’ durante i quali gli americani intendono lavorare ‘con tutte le parti’ per porre fine alla guerra. ‘Spero, per il bene del Medioriente, che Hamas accetti questo accordo, perché la situazione non migliorerà, ma peggiorerà’, aggiunge Trump.

9 LUGLIO 2025 – GLI USA SANZIONANO LA RELATRICE ONU FRANCESCA ALBANESE – Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, rende noto di aver imposto ‘sanzioni’ alla relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi, Francesca Albanese, per i suoi sforzi ‘illegittimi e vergognosi di sollecitare un’azione della Corte penale internazionale contro funzionari, aziende e dirigenti statunitensi e israeliani’, ‘la campagna di guerra politica ed economica di Albanese contro gli Stati Uniti e Israele non sarà più tollerata’. ‘Continuerò a fare quello che devo fare’, la risposta di Albanese.

Dopo lo scoppio di scontri il giorno prima nel sud della Siria fra beduini, drusi e successivamente forze governative siriane, l’esercito di Israele attacca carri armati nella zona di Sweida, teatro delle violenze. Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, presenta l’intervento dello Stato ebraico in Siria come un tentativo di difendere la comunità drusa. 16 LUGLIO 2025 – ISRAELE ATTACCA IL CUORE DI DAMASCO COLPENDO IL MINISTERO DELLA DIFESA E VICINO AL PALAZZO PRESIDENZIALE – Israele attacca il cuore di Damasco. Mentre nel sud della Siria proseguono le violenze nell’area a maggioranza drusa di Sweida, l’Idf ha colpito con raid aerei il quartier generale del ministero della Difesa e la zona del palazzo presidenziale. Lo Stato ebraico motiva il suo intervento con l’intenzione di proteggere i drusi: il quartier generale militare era utilizzato dalle forze governative siriane per inviare truppe a Sweida.

18 LUGLIO 2025 – NETANYAHU TELEFONA AL PAPA DOPO L’ATTACCO ALLA CHIESA DI GAZA, SIAMO VICINI AD ACCORDO CON HAMAS – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu telefona a Papa Leone XIV per esprimergli ‘rammarico per il tragico incidente in cui delle munizioni vaganti hanno accidentalmente colpito la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza’. All’appello del pontefice di raggiungere al più presto un cessate il fuoco, Netanyahu risponde che ‘i negoziati stanno procedendo, siamo vicini a un accordo’ con Hamas. Leone XIV, invitato a visitare Israele, esprime inoltre ‘preoccupazione per la drammatica situazione umanitaria della popolazione a Gaza, il cui prezzo straziante è pagato in modo particolare da bambini, anziani e persone malate’.

Israele e Siria hanno concordato un cessate il fuoco sostenuto da Turchia, Giordania e altri Paesi. Lo ha annunciato in un post su X l’ambasciatore statunitense in Turchia, Tom Barrack, invitando ‘drusi, beduini e sunniti a deporre le armi e, insieme alle altre minoranze, a costruire una nuova identità siriana unita’. 21 LUGLIO 2025 – IDF LANCIANO PER LA PRIMA VOLTA DA INIZIO GUERRA UN’OPERAZIONE DI TERRA A DEIR AL-BALAH – Le Idf lanciano un’operazione di terra a Deir al-Balah per la prima volta dall’inizio della guerra, emettendo un ordine di evacuazione e avviando gli attacchi. Molti gli sfollati e gli operatori umanitari presenti nella città nel centro della Striscia di Gaza, tra cui anche italiani.

Le Idf lanciano un’operazione di terra a Deir al-Balah per la prima volta dall’inizio della guerra, emettendo un ordine di evacuazione e avviando gli attacchi. Molti gli sfollati e gli operatori umanitari presenti nella città nel centro della Striscia di Gaza, tra cui anche italiani. 23 LUGLIO 2025 – APPELLO DI OLTRE 100 ONG: A GAZA CARESTIA DI MASSA, CONSENTIRE L’INGRESSO DI AIUTI – Oltre 100 ong – fra cui Save the Children, Amnesty International, ActionAid International e Medici senza frontiere (Msf) – sottoscrivono un appello in cui avvertono che la fame dilaga a Gaza e chiedono di consentire l’ingresso di aiuti umanitari. ‘Dove c’è fame a Gaza, è una fame orchestrata da Hamas’, replica il portavoce del governo israeliano David Mencer, ‘Hamas sta cercando di impedire la distribuzione di cibo e sta saccheggiando i camion degli aiuti umanitari’. Mencer sottolinea che le accuse di ‘carestia’ sono state ricorrenti durante tutto il conflitto, definendole ‘falsi allarmi’.

24 LUGLIO 2025 – MACRON ANNUNCIA CHE LA FRANCIA RICONOSCERÀ LO STATO DI PALESTINA – ‘Fedele al suo storico impegno per una pace giusta e duratura in Medioriente, ho deciso che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. Ne farò l’annuncio solenne all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il prossimo settembre’, annuncia su X il presidente Emmanuel Macron. Dura la risposta del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui tale decisione ‘premia il terrorismo e rischia di creare un altro proxy iraniano, proprio come è accaduto con Gaza. Uno Stato palestinese in queste condizioni sarebbe una piattaforma di lancio per annientare Israele, non per convivere in pace al suo fianco’. Germania e Italia sostengono di essere a favore di uno Stato palestinese, ma che i tempi non siano maturi, mentre oltre 200 deputati britannici chiedono che il Regno Unito riconosca la Palestina.

Agosto 2025

1 AGOSTO 2025 – TAJANI AL PREMIER PALESTINESE, DISTRIBUIREMO AIUTI CON LANCI AEREI – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di un colloquio telefonico con il primo ministro palestinese Mohammad Mustafa ha ‘confermato il sostegno dell’Italia all’Autorità nazionale palestinese e l’impegno per un immediato cessate il fuoco a Gaza, per la liberazione di tutti gli ostaggi e il raggiungimento di una pace duratura’. Tajani ha illustrato a Mustafa ‘i nuovi aiuti umanitari che distribuiremo anche tramite lanci aerei’, ‘stiamo lavorando per accogliere in Italia altri 50 palestinesi da Gaza, bambini palestinesi bisognosi di cure sanitarie e le loro famiglie. Il premier palestinese ha ringraziato l’Italia per un’azione che rafforza e consolida l’amicizia fra il popolo italiano e quello palestinese’.

2 AGOSTO 2025 – HAMAS DIFFONDE IL VIDEO DELL’OSTAGGIO EVYATAR DAVID – Hamas ha diffuso sui suoi canali un video, presumibilmente girato in settimana, dell’ostaggio Evyatar David. Il 24enne, originario di Kfar Sava, è stato rapito il 7 ottobre 2023 al festival Nova, vicino a Re’im. La famiglia ha autorizzato i media a mostrare per intero il video. ‘Oggi è il 27 luglio, mezzogiorno, non so cosa mangerò. Non mangio da diversi giorni consecutivi’, dice con voce flebile David, che appare debole e scheletrico. Il giovane racconta la carenza di cibo e acqua e spiega che i suoi carcerieri gli danno quello che possono. La sua sua dieta, dice, consiste principalmente in alcune lenticchie e fagioli. Quindi indica un calendario dove segna i giorni in cui ha mangiato e quelli in cui non ha ricevuto cibo. Rivolgendosi poi al primo ministro Benjamin Netanyahu, David dichiara di sentirsi ‘completamente abbandonato da te, mio primo ministro, che dovresti occuparti di me e di tutti i prigionieri’. Alla fine del video, si vede il giovane mentre scava quella che teme sarà la sua tomba all’interno del tunnel, e dichiara di sentirsi ‘sempre più debole’ giorno dopo giorno, e di avviarsi verso la morte.

8 AGOSTO 2025 – VIA LIBERA AL PIANO DI NETANYAHU PER L’OCCUPAZIONE DI GAZA CITY – Il Gabinetto di sicurezza di Israele ha approvato la proposta sostenuta dal primo ministro Benjamin Netanyahu, secondo cui le Idf conquisteranno Gaza City. L’operazione per occupare Gaza City richiederà l’evacuazione di massa dell’area, in cui risiedono circa 800.000 abitanti.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha criticato il piano di Israele di prendere il controllo di Gaza City e ha dichiarato che ‘il governo tedesco non autorizzerà alcuna esportazione di equipaggiamento militare che potrebbe essere utilizzato nella Striscia di Gaza fino a nuovo ordine’. 9 AGOSTO 2025 – ITALIA E ALTRI 4 PAESI, RESPINGIAMO IL PIANO DI ISRAELE SU GAZA – I ministri degli Esteri di Italia, Australia, Germania, Nuova Zelanda e Regno Unito hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui hanno ‘respinto con forza la decisione del Gabinetto di sicurezza israeliano dell’8 agosto di lanciare un’ulteriore operazione militare su larga scala a Gaza’. ‘Ciò aggraverà la catastrofica situazione umanitaria, metterà in pericolo la vita degli ostaggi e aumenterà il rischio di un esodo di massa dei civili’, hanno affermato i ministri dei cinque Paesi, tra cui il vicepremier Antonio Tajani, ‘i piani annunciati dal governo israeliano rischiano di violare il diritto internazionale umanitario. Qualsiasi tentativo di annessione o espansione degli insediamenti viola il diritto internazionale’.

13 AGOSTO 2025 – L’IDF APPROVA LE LINEE GENERALI DEL PIANO PER L’OFFENSIVA A GAZA CITY. SAAR, MAI DUE STATI NEL CUORE DI ISRAELE – Il 13 agosto il capo di stato maggiore dell’Idf, Eyal Zamir, dopo aver espresso in pubblico le sue perplessità, ha approvato le linee generali dell’offensiva militare per conquistare Gaza City, ‘in conformità con le direttive della leadership politica’. Da Israele arriva anche un messaggio chiaro a tutti i Paesi che hanno annunciato di voler riconoscere lo Stato di Palestina. ‘Uno Stato palestinese nel cuore della terra di Israele sarebbe una soluzione per coloro che cercano di distruggerci. Non permetteremo che ciò accada’, una ‘mossa’ di questo tipo sarebbe ‘suicida’ per lo Stato ebraico, dichiara il ministro degli Esteri Gideon Saar, che si rivolge poi direttamente a Francia e Canada: ‘Se desiderano creare uno Stato palestinese all’interno del proprio territorio, possono farlo: hanno molto spazio. Ma qui, in terra d’Israele, ciò non accadrà’.

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir visita la cella dove è rinchiuso il leader palestinese Marwan Barghouti e in un filmato pubblicato sui social lo schernisce, suscitando l’indignazione dell’Autorità nazionale palestinese. ‘Non vincerete’, dice Ben Gvir a un Barghouti scarno e provato dalla detenzione, ‘chiunque si metta nei guai con la nazione di Israele, chiunque uccida i nostri bambini e le nostre donne, lo spazzeremo via. Dovresti saperlo’. 17 AGOSTO 2025 – SCIOPERO GENERALE IN ISRAELE PER CHIEDERE UN ACCORDO SUGLI OSTAGGI – Sciopero nazionale il 17 agosto in Israele, indetto dai familiari degli ostaggi di Hamas, per chiedere il loro rilascio e protestare contro l’espansione della guerra a Gaza decisa dal governo di Benjamin Netanyahu. Decine gli arresti in tutto il Paese nel corso di proteste e blocchi stradali. Il Forum delle famiglie degli ostaggi ha affermato che sono state quasi 500mila le persone che si sono radunate in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv e nelle strade circostanti per una massiccia manifestazione di massa.

Sciopero nazionale il 17 agosto in Israele, indetto dai familiari degli ostaggi di Hamas, per chiedere il loro rilascio e protestare contro l’espansione della guerra a Gaza decisa dal governo di Benjamin Netanyahu. Decine gli arresti in tutto il Paese nel corso di proteste e blocchi stradali. Il Forum delle famiglie degli ostaggi ha affermato che sono state quasi 500mila le persone che si sono radunate in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv e nelle strade circostanti per una massiccia manifestazione di massa. 18 AGOSTO 2025 – IDF, L’EVACUAZIONE DI GAZA CITY DURERÀ POCO MENO DI 2 MESI – Il capo di Stato maggiore dell’esercito israeliano Eyal Zamir ha approvato il piano operativo per l’occupazione di Gaza City. ‘La prevista evacuazione della popolazione durerà poco meno di due mesi e ci stiamo preparando alla complessità del trasferimento dei residenti, pertanto ci stiamo attrezzando con una serie di strumenti per indurli a lasciare la città e dirigersi verso le aree umanitarie. Successivamente, si procederà alle fasi di accerchiamento, ingresso e conquista di Gaza City’, ha detto il capo dell’Idf.

22 AGOSTO 2025 – CONFERMATA PER LA PRIMA VOLTA LA CARESTIA A GAZA CITY – L’Integrated Food Security Phase Classification (IPC), un organismo sostenuto dalle Nazioni Unite responsabile del monitoraggio della sicurezza alimentare, conferma per la prima volta che a Gaza City è in corso una carestia. I dati analizzati tra l’1 luglio e il 15 agosto, viene spiegato, hanno mostrato chiare prove del raggiungimento delle soglie di fame e malnutrizione acuta. Secondo l’Ipc, a Gaza 123mila bambini sono a rischio malnutrizione. Israele ‘respinge fermamente’ il rapporto, definendolo ‘falso’ e basato su ‘dati parziali provenienti da Hamas’.

29 AGOSTO 2025 – GLI USA REVOCANO I VISTI AI FUNZIONARI PALESTINESI PRIMA DELL’ASSEMBLEA ONU A NEW YORK, INCLUSO ABBAS – Il dipartimento di Stato americano annuncia che il segretario Marco Rubio sta negando e revocando i visti ai membri dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) e dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) in vista dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York di settembre. Nel mirino anche il presidente dell’Anp Abbas. L’Olp e l’Anp ‘devono ripudiare sistematicamente il terrorismo – incluso il massacro del 7 ottobre – e porre fine all’incitamento al terrorismo’ e porre fine agli ‘sforzi per ottenere il riconoscimento unilaterale di un ipotetico Stato palestinese’, sottolinea il dipartimento di Stato Usa.

31 AGOSTO 2025 – PARTE DA BARCELLONA LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA – Parte dal porto di Barcellona la Global Sumud Flotilla, la più grande missione civile internazionale per tentare di rompere il blocco navale a Gaza e portare aiuti umanitari ai palestinesi. A bordo delle imbarcazioni, fra gli altri, l’attivista svedese Greta Thunberg e l’ex sindaca di Barcellona Ada Colau. In totale partecipano delegazioni di 44 Paesi, con barche in partenza dalla Tunisia, dalla Grecia e dalla Sicilia e la partecipazione alla missione di esponenti politici italiani.

Settembre 2025

7 SETTEMBRE 2025 – ULTIMATUM DI TRUMP AD HAMAS, ACCETTI LE MIE CONDIZIONI O SUBIRÀ CONSEGUENZE – Il presidente americano Donald Trump pone un ulteriore ultimatum ad Hamas. ‘Tutti vogliono che gli ostaggi tornino a casa. Tutti vogliono che questa guerra finisca! Gli israeliani hanno accettato le mie condizioni. È ora che anche Hamas le accetti. Li ho avvertiti delle conseguenze di un eventuale rifiuto. Questo è il mio ultimo avvertimento, non ce ne saranno altri’, scrive Trump su Truth. L’organizzazione palestinese si dice pronta a sedersi al tavolo delle trattative.

9 SETTEMBRE 2025 – GLOBAL SUMUD FLOTILLA DENUNCIA, UNA NOSTRA BARCA COLPITA DA DRONE – La Global Sumud Flotilla rende noto che una delle sue imbarcazioni principali è stata colpita in acque tunisine ‘da quello che si sospetta essere un drone’. La barca trasportava i membri del comitato direttivo della Gsf, tra cui Greta Thunberg. Nessun ferito a bordo. ‘Gli atti di aggressione volti a intimidirci e a ostacolare la nostra missione non ci scoraggeranno’, fanno sapere gli attivisti. Un nuovo episodio si verifica il giorno seguente: ‘Un’altra imbarcazione è stata colpita da un sospetto attacco con drone’ mentre era ormeggiata in acque tunisine, denuncia il 10 settembre la Global Sumud Flotilla, confermando che ‘continua imperterrita’.

15 SETTEMBRE 2025 – INIZIA L’OFFENSIVA ISRAELIANA A GAZA CITY – Nella notte fra il 15 e il 16 settembre le forze armate israeliane danno il via a una massiccia offensiva di terra con i carri armati a Gaza City. I familiari degli ostaggi protestano sotto l’abitazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, accusandolo di mettere in pericolo le vite dei loro cari, mentre Donald Trump avverte Hamas: ‘Non usi gli ostaggi come scudi umani’. Il ministro della Difesa Israel Katz afferma ‘vogliamo prendere il controllo di Gaza City perché oggi è il principale simbolo di governo di Hamas. Se cade, cadranno anche loro’.

Il ministro delle Finanze israeliano, ed esponente dell’estrema destra, Bezalel Smotrich afferma che la Striscia di Gaza è una ‘miniera d’oro immobiliare’ annunciando di essere in trattative con gli americani sul come dividerla dopo la guerra. ‘Dobbiamo vedere come distribuiremo il terreno in percentuale – dichiara – la demolizione, la prima fase del rinnovamento della città, l’abbiamo già fatta. Ora dobbiamo solo costruire’. 18 SETTEMBRE 2025 – ATTENTATO AL VALICO DI ALLENBY, DUE VITTIME ISRAELIANE – Il 18 settembre un attentato al valico di Allenby, controllato da Israele, tra la Cisgiordania centrale e la Giordania, causa la morta di due cittadini israeliani. L’attentatore, a sua volta ucciso dalle forze di sicurezza, viene identificato come un cittadino giordano. Secondo le forze armate israeliane era alla guida di un camion che trasportava aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.

Il 18 settembre un attentato al valico di Allenby, controllato da Israele, tra la Cisgiordania centrale e la Giordania, causa la morta di due cittadini israeliani. L’attentatore, a sua volta ucciso dalle forze di sicurezza, viene identificato come un cittadino giordano. Secondo le forze armate israeliane era alla guida di un camion che trasportava aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. 21 SETTEMBRE 2025 – REGNO UNITO, CANADA E AUSTRALIA RICONOSCONO STATO PALESTINA A VIGILIA ASSEMBLEA ONU – Il 21 settembre, alla viglia dell’Assemblea delle Nazioni Unite, Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina. Il premier britannico Keir Starmer afferma che la decisione è stata presa ‘ per ravvivare la speranza di pace per i palestinesi e gli israeliani e una soluzione a due Stati’. ‘La creazione di uno Stato palestinese non avverrà’, la secca risposta del primo ministro Benjamin Netanyahu.

22 SETTEMBRE 2025 – ANCHE LA FRANCIA RICONOSCE LO STATO DI PALESTINA. CASA BIANCA, TRUMP NON CONCORDA. MELONI, MOZIONE PER RICONOSCIMENTO A DUE CONDIZIONI – Anche il presidente francese Emmanuel Macron, come annunciato, ufficializza che la Francia ‘dichiara di riconoscere lo Stato di Palestina nell’interesse della pace’. La Casa Bianca fa sapere che il presidente americano Donald Trump, riguardo alle nazioni occidentali che stanno riconoscendo lo Stato palestinese ‘è stato molto chiaro: non è d’accordo con questa decisione’. La presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, annuncia che la maggioranza presenterà in aula una mozione ‘per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a 2 condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all’interno della Palestina’.

26 SETTEMBRE 2025 – NETANYAHU ALL’ONU RESPINGE ACCUSE GENOCIDIO, A GAZA DOBBIAMO TERMINARE IL LAVORO CONTRO HAMAS – Il 26 settembre Benjamin Netanyahu, nel corso del discorso pronunciato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, rivendica la sua linea. Il premier israeliano respinge le accuse di genocidio a Gaza definendole ‘infondate’, accusa Hamas per la fame nella Striscia e punta il dito contro i leader occidentali che hanno riconosciuto lo Stato palestinese parlando di ‘decisione vergognosa’ che ‘incoraggia’ i terroristi. Netanyahu conferma poi che a Gaza ‘Israele deve portare a termine il lavoro’ e deve farlo ‘nel minore tempo possibile’.

Ottobre 2025

1 OTTOBRE 2025 – LA MARINA ISRAELIANA INTERCETTA LE IMBARCAZIONI DELLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA – Nella tarda serata dell’1 ottobre la marina militare israeliana inizia le operazioni di intercettazione delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla a circa 80 miglia marine da Gaza, in acque internazionali. I 473 attivisti, che si lasciano abbordare in maniera pacifica, vengono trasportati presso il porto israeliano di Ashdod per le procedure di identificazione. Non risultano feriti nell’operazione. Fra i 46 italiani a bordo della Flotilla anche il senatore Marco Croatti (M5S), il deputato Arturo Scotto (Pd), le eurodeputate Annalisa Corrado (Pd) e Benedetta Scuderi (Avs), che vengono subito rimpatriati in Italia, mentre la maggior parte degli attivisti viene reclusa presso il carcere di Ketziot in attesa delle procedure di espulsione. Il ministro israeliano di estrema destra Itamar Ben Gvir fa visita alla struttura detentiva e in un video irride gli attivisti accusandoli di essere venuti in Israele “per dare supporto ai terroristi’ e auspica che restino in carcere ‘per mesi’.