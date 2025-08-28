Gaza, giornalisti uccisi all'ospedale Nasser: il momento dell'attacco

Un filmato condiviso da Reuters mostra i momenti caotici del duplice attacco israeliano all’ospedale Nasser di Khan Younis a Gaza, che lunedì 25 agosto ha provocato la morte di 22 persone, tra cui cinque giornalisti. Uno dei giornalisti dell’agenzia di stampa, il collaboratore Hussam al-Masri, è rimasto ucciso nella prima esplosione. La freelance dell’AP Mariam Dagga era tra le vittime della seconda esplosione. Martedì l’esercito israeliano ha dichiarato che i suoi attacchi erano mirati a quella che riteneva essere una telecamera di sorveglianza di Hamas. Il filmato girato dal collaboratore di Reuters Hatem Khaled, rimasto ferito nel secondo attacco, riprende i momenti immediatamente successivi al primo attacco, mentre giornalisti e soccorritori si precipitano sulle scale esterne per raggiungere il luogo dell’esplosione. Mostra anche almeno 16 persone riunite sulle scale che cercano di aiutare i feriti. Tra loro ci sono quattro uomini che indossano i giubbotti arancioni dei soccorritori o degli operatori sanitari e nessuno sembrava avere armi. Mentre scendevano le scale c’è stata una seconda esplosione e la telecamera è diventata improvvisamente nera.