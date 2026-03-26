26/03 – Santanchè si è dimessa: “Obbedisco” – Professoressa accoltellata a scuola da un 13enne – Missione mondiale per l’Italia di Gattuso

La ministra Santanchè si è dimessa. Lettera a Meloni: “Faccio un passo indietro come hai ufficialmente auspicato”. L’esponente di FdI alla premier: “La mia vicenda diversa da quella di Delmastro, ma obbedisco”.
Professoressa accoltellata a scuola da un 13enne: è grave. Lo studente ha filmato l’aggressione per fare una diretta su Telegram.
Missione mondiale per l’Italia di Gattuso. Il ct: “È la partita più importante della mia vita”. In caso di successo la Nazionale tornerebbe a giocarsi la Coppa dopo 12 anni dall’ultima volta.