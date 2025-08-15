Ben Gvir va a trovare il palestinese Barghouti in cella e gli dice: "Non vincerete, vi spazzeremo via"

(LaPresse) Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir visita la cella dove è rinchiuso il palestinese Marwan Barghouti e, in un filmato pubblicato sui social media, lo schernisce, suscitando l’indignazione dell’Autorità Nazionale Palestinese. “Non vincerete – dice Ben Gvir – Chiunque si metta nei guai con la Nazione di Israele, chiunque uccida i nostri bambini e le nostre donne, lo spazzeremo via. Dovresti saperlo”, dice Ben Gvir a Barghouti, che appare scarno e poco in forze. Lo riferisce il The Times of Israel.