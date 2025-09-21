Il Regno Unito riconosce lo Stato di Palestina: l'annuncio di Starmer

Il premier britannico, Keir Starmer, ha annunciato che Londra riconosce formalmente lo Stato palestinese. “Oggi, per ravvivare la speranza di pace per i palestinesi e gli israeliani e una soluzione a due Stati, il Regno Unito riconosce formalmente lo Stato di Palestina”, ha annunciato in una dichiarazione diffusa su X.

In un videomessaggio che accompagna il post, Starmer afferma che la mossa rientra in un processo volto a porre fine al conflitto a Gaza e a promuovere una pace duratura tra Israele e Palestina. Sebbene si tratti di una mossa prevalentemente simbolica è comunque un momento storico, poiché il Regno Unito gettò le basi per la creazione dello Stato di Israele quando, nel 1917, controllava quella che allora era conosciuta come Palestina. L’annuncio era ampiamente atteso dopo che Starmer a luglio aveva dichiarato che il Regno Unito avrebbe riconosciuto uno Stato palestinese a meno che Israele non avesse accettato un cessate il fuoco a Gaza, consentito alle Nazioni Unite di portare aiuti e intrapreso altre misure verso una pace duratura. “Di fronte al crescente orrore in Medio Oriente, stiamo agendo per mantenere viva la possibilità di pace e di una soluzione a due Stati. Ciò significa un Israele sicuro e protetto accanto a uno Stato palestinese vitale. Al momento, non abbiamo né l’uno né l’altro”, afferma Starmer nella sua dichiarazione. “La gente comune, israeliana e palestinese, merita di vivere in pace. Di cercare di ricostruire la propria vita libera dalla violenza e dalla sofferenza. Questo è ciò che il popolo britannico desidera disperatamente vedere”, ha aggiunto.