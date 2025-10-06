Gaza, Trump: “Prima fase negoziati dovrebbe finire in settimana” – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato tutti coloro che sono coinvolti negli sforzi per porre fine alla guerra di Gaza ad “agire rapidamente”. I mediatori si incontreranno oggi in Egitto per colloqui di pace indiretti tra Hamas e Israele. I colloqui hanno luogo dopo che Hamas ha accettato alcune parti di un piano di pace statunitense in 20 punti, tra cui la liberazione degli ostaggi e la consegna del governo di Gaza ai tecnocrati palestinesi, ma sta cercando di negoziare anche su altre questioni. Nello scrivere sulla piattaforma social Truth, Trump ha sottolineato che i colloqui hanno avuto “un grande successo”, Trump ha dichiarato: “Mi è stato detto che la prima fase dovrebbe essere completata questa settimana e chiedo a tutti di agire rapidamente”.
Il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto che “il tempo è essenziale, altrimenti seguirà un enorme spargimento di sangue”. Parlando in precedenza con i giornalisti, Trump aveva affermato di pensare che la liberazione degli ostaggi sarebbe iniziata “molto presto”. Quanto alla flessibilità del suo piano di pace, Trump ha affermato: “Non abbiamo bisogno di flessibilità perché tutti sono più o meno d’accordo, ma ci saranno sempre dei cambiamenti”. “È un grande affare per Israele, è un grande affare per l’intero mondo arabo, il mondo musulmano e il mondo intero, quindi ne siamo molto felici”, ha aggiunto.
“Spero che abbia successo”. Così il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, riguardo al piano di pace statunitense per Gaza. Merz vede un ruolo di primo piano per la Germania nell’eventuale ricostruzione della Striscia di Gaza . Sarà necessario garantire il più rapidamente possibile che la fame non si diffonda ulteriormente e che la ricostruzione venga portata a termine. “Ci siamo offerti di farlo”, ha detto parlando ad Ard, aggiungendo che la Germania lo farà insieme ad altri Paesi europei. “E la Germania sarà certamente in prima linea nel contribuire a porre fine alle sofferenze della popolazione”. Merz ha poi spiegato che “La nostra ragion di Stato è la difesa dello Stato di Israele nella sua stessa esistenza. Ma la nostra solidarietà incondizionata con Israele non è mai stata messa in discussione da parte mia. Il mio rapporto personale con Israele è incondizionatamente buono. È un grande Paese. Ma ciò che ha fatto l’esercito israeliano è andato troppo oltre, a mio parere”.
In occasione del secondo anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, il Ministero della Difesa ha pubblicato dati aggiornati sul personale di sicurezza del Paese deceduto. Dallo scoppio della guerra sono stati uccisi 1.152 militari, tra cui soldati delle IDF, ufficiali della polizia israeliana, personale dello Shin Bet e del servizio carcerario, nonché membri delle squadre di sicurezza locali che prestavano servizio in Israele, Gaza, Libano e Cisgiordania. Circa il 42% dei caduti aveva meno di 21 anni, la maggior parte dei quali erano giovani in servizio militare obbligatorio, e 141 avevano più di 40 anni, il che evidenzia l’ampia fascia d’età di coloro che hanno perso la vita. Lo rende noto Times of Israele.
Il conflitto ha aggiunto più di 6.500 familiari al gruppo dei lutti in Israele, tra cui 1.973 genitori, 351 vedove, 885 orfani e 3.481 fratelli. Il dipartimento ha attuato una riforma da 18 milioni di dollari dei servizi di assistenza e sostegno alle famiglie, ha fornito assistenza mirata tramite comitati speciali e ha istituito una rete di volontari finanziari per sostenere le famiglie in lutto.
“Lo Stato di Israele paga un prezzo molto alto: la storia del nostro Paese è stata scritta nel sangue dei nostri figli e delle nostre figlie”, afferma Aryeh Moalem, capo del dipartimento per le famiglie dei soldati caduti, la commemorazione e il patrimonio. “I dipendenti del dipartimento considerano il loro lavoro una missione e continuano a commemorare la memoria dei caduti, a preservare il loro patrimonio per le generazioni future e ad accompagnare le famiglie in lutto con supporto emotivo e assistenziale”.
Le Forze di difesa israeliane hanno comunicato di aver condotto diversi raid aerei in risposta agli attacchi di Hamas di ieri. L’Idf aveva interrotto la propria offensiva a Gaza City sabato, in seguito alla pressione del presidente statunitense Donald Trump per porre fine al conflitto, con le truppe sul terreno impegnate solo in operazioni difensive. L’esercito ha dichiarato che un attacco è stato condotto da caccia dell’Aeronautica israeliana contro una cellula di miliziani armati di mortai ed esplosivi, uccidendoli. Secondo l’Idf, “il gruppo aveva pianificato attacchi terroristici contro le truppe impegnate a Gaza City”. Un altro raid, ha aggiunto l’Idf, ha preso di mira una cellula che stava lanciando colpi di mortaio contro i soldati a Gaza City, uno dei quali ha ferito lievemente un militare. L’esercito ha riferito che il soldato è stato trasportato in ospedale per le cure e che la sua famiglia è stata avvisata. I caccia hanno quindi colpito e ucciso i miliziani che avevano sparato i mortai. In un terzo episodio, l’esercito ha dichiarato che miliziani di Hamas hanno lanciato razzi anticarro contro i mezzi ingegneristici impegnati a Gaza City, senza provocare feriti. Secondo l’Idf, i caccia hanno colpito l’edificio da cui erano stati lanciati i proiettili.
“Ci sono stati colloqui molto positivi con Hamas e con Paesi di tutto il mondo (arabi, musulmani e tutti gli altri) questo fine settimana, per liberare gli ostaggi, porre fine alla guerra a Gaza ma, cosa ancora più importante, per cercare finalmente la pace in Medio Oriente. Questi colloqui hanno avuto molto successo e stanno procedendo rapidamente”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un messaggio pubblicato sulla piattaforma social Truth. “I team tecnici si incontreranno di nuovo lunedì, in Egitto, per elaborare e chiarire gli ultimi dettagli”, ha aggiunto.
“Un clima di speranza si percepisce. Anche i media locali qui si mostrano speranzosi, ma con misura. Il fatto è che ci sono tante difficoltà, tanti punti interrogativi. C’è ancora tanto da fare. Tanto. Però questa è una possibilità che non si era mai vista prima”. Così il patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa in un’intervista al Corriere della Sera.
“E’ un percorso pieno di insidie, come sempre. Però da una parte c’è anche tanta stanchezza, in tutti, una stanchezza che non può essere del tutto ignorata: basta. E dall’altra vediamo una forte pressione internazionale che apre un minimo di possibilità. Si è aperto uno spiraglio che non ha precedenti. Bisogna entrarci e cercare in ogni modo di allargarlo”, aggiunge. “Pace è una parola impegnativa, richiede tempo. La fine di questa guerra orribile non sarebbe la fine del conflitto, il cessate il fuoco non è la pace. Però è un primo passo, la premessa necessaria per cominciare un percorso nuovo, diverso”, prosegue Pizzaballa.