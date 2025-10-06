Gaza, Trump: “Prima fase negoziati dovrebbe finire in settimana” – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato tutti coloro che sono coinvolti negli sforzi per porre fine alla guerra di Gaza ad “agire rapidamente”. I mediatori si incontreranno oggi in Egitto per colloqui di pace indiretti tra Hamas e Israele. I colloqui hanno luogo dopo che Hamas ha accettato alcune parti di un piano di pace statunitense in 20 punti, tra cui la liberazione degli ostaggi e la consegna del governo di Gaza ai tecnocrati palestinesi, ma sta cercando di negoziare anche su altre questioni. Nello scrivere sulla piattaforma social Truth, Trump ha sottolineato che i colloqui hanno avuto “un grande successo”, Trump ha dichiarato: “Mi è stato detto che la prima fase dovrebbe essere completata questa settimana e chiedo a tutti di agire rapidamente”.

Il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto che “il tempo è essenziale, altrimenti seguirà un enorme spargimento di sangue”. Parlando in precedenza con i giornalisti, Trump aveva affermato di pensare che la liberazione degli ostaggi sarebbe iniziata “molto presto”. Quanto alla flessibilità del suo piano di pace, Trump ha affermato: “Non abbiamo bisogno di flessibilità perché tutti sono più o meno d’accordo, ma ci saranno sempre dei cambiamenti”. “È un grande affare per Israele, è un grande affare per l’intero mondo arabo, il mondo musulmano e il mondo intero, quindi ne siamo molto felici”, ha aggiunto.