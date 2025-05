La salma del fratello dell'ex leader di Hamas e di 10 dei suoi collaboratori trovati all'interno di un tunnel

Il corpo di Mohammed Sinwar, comandante della brigata Khan Yunis, e di dieci dei suoi collaboratori sarebbe stato trovato all’interno di un tunnel a Khan Yunis, nella zona sud della Striscia di Gaza. Secondo fonti di Al Arabiya, che ha dato la notizia, il comandante dell’ala militare di Hamas e fratello minore dell’ex leader, Yahya Sinwar, sarebbe rimasto ucciso nei raid lanciati dall’Idf sull’ospedale europeo a Khan Yunis. Sempre secondo le fonti di Al Arabiya nei raid israeliani sarebbe morto anche Muhammad Shabana, comandante della Brigata Rafah.

Fonti mediche, almeno 75 morti dopo attacchi su gaza

Sono almeno 75 i morti dopo i raid aerei israeliani nella Striscia di Gaza avvenuti tra la notte di sabato e domenica. Lo riferiscono diverse fonti ospedaliere e mediche. Secondo l’ospedale Nasser nella città di Khan Younis, sarebbero più di 20 le persone uccise negli attacchi aerei che hanno colpito case e tende che ospitano sfollati nel sud di Gaza. Nel nord di Gaza, un attacco contro un’abitazione nel campo profughi di Jabaliya ha ucciso nove persone di una sola famiglia, secondo i servizi di emergenza del Ministero della Salute di Gaza. Un altro attacco contro l’abitazione di una famiglia, sempre a Jabaliya, ha ucciso 10 persone, tra cui sette bambini e una donna, secondo la protezione civile, che opera sotto il governo guidato da Hamas. L’esercito israeliano non ha rilasciato al momento commenti sui raid notturni.

Ben Gvir: “Entriamo a Gaza e finiamo lavoro, schiacciare Hamas”

“L’improvvisa ‘flessibilità’ di Hamas nei negoziati non è dovuta a un improvviso desiderio di pace, ma all’aumento della pressione esercitata dall’IDF. Proprio per questo motivo, non è il momento di ritirarsi e lasciare che Hamas riprenda fiato e si riprenda, ma di premere sull’acceleratore fino alla resa di Hamas”. Lo afferma il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, invitando Israele a continuare a combattere, secondo quanto riporta il Times of Israel. “Ora dobbiamo entrare a Gaza con tutte le nostre forze e portare a termine il lavoro: occupare, conquistare il territorio, schiacciare il nemico e liberare con la forza i nostri ostaggi”, prosegue Ben Gvir, aggiungendo che promette di “continuare a lottare contro tutti gli accordi di resa a Satana”.

