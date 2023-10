Israele respinge l'appello dell'Assemblea Generale dell'Onu al cessate il fuoco. Hamas rifiuta ogni possibile negoziato di pace

IN AGGIORNAMENTO – Prosegue la guerra in Medioriente. Israele ha accelerato l’operazione su Gaza e nella serata di venerdì ha lanciato un’incursione nella Striscia, prima con pesanti bombardamenti, poi con incursioni di terra. Non si tratta però ancora della grande invasione di terra annunciata da giorni, come precisato dal portavoce delle Forze di Difesa israeliane Peter Lerner. Il tutto dopo che Gaza era stata isolata con il blocco dei cellulari e di Internet, oltre che delle forniture elettriche. L’esercito israeliano, ha precisato il portavoce, sta facendo tutto il possibile per evitare perdite di civili, ma questa è “una guerra iniziata da Hamas”. E proprio Hamas ha denunciato il “tentativo di Israele di penetrare coi carri armati nella Striscia”. Poi in tarda notte il portavoce dell’organizzazione, Osama Hamdan, ha annunciato: “C’erano negoziati per arrivare a un’intesa” sul cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri, ma “dopo gli ultimi raid di Israele su Gaza non ci sono più colloqui”.

Amb. Israele, proseguiremo operazione finché Hamas non sarà sradicata

“Vogliamo andare fino in fondo nella nostra operazione finchè Hamas non sarà sradicata”. Lo ha detto l’ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar in un’intervista al Tg1. L’ambasciatore ha affermato di non credere sia cambiato molto dopo l’intensificazione degli attacchi contro la Striscia di Gaza avvenuta ieri. Le nostre priorità rimangono “liberare gli ostaggi e rimuovere la minaccia di Hamas”, ha chiarito l’ambasciatore.

Media: forze israeliane sono ancora all’interno di Striscia Gaza

La fanteria, le forze di ingegneria da combattimento e i tank delle Forze di difesa israeliane sono ancora all’interno della Striscia di Gaza mentre continua l’attacco di Israele contro Hamas. Lo riporta il Times of Israel. L’Idf ha descritto il raid come una “attività di terra estesa”, piuttosto che un’offensiva di terra completa. Nella notte le Forze di difesa hanno colpito 150 obiettivi di Hamas e hanno ucciso il capo dell’aeronautica del gruppo, Atsam Abu Raffa, uno degli ideatori dell’attacco contro le comunità israeliane del 7 ottobre.

Israele: colpito sito Hezbollah nel sud del Libano

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato di aver effettuato un attacco aereo notturno contro un sito di Hezbollah nel sud del Libano. L’attacco, secondo l’Idf, è stato effettuato in risposta a un lancio di razzi diretto verso Israele. Ne danno notizia i media israeliani tra cui il Times of Israel. Nella notte l’Idf ha colpito anche 150 obiettivi di Hamas nel nord della Striscia di Gaza, in particolare i tunnel sotterranei.

Abitanti Gaza, nella notte peggior attacco da inizio guerra

I residenti della Striscia di Gaza hanno riferito che gli attacchi di questa notte sono stati i peggiori dall’inizio della guerra parlando di bombardamenti incessanti nella parte orientale della Striscia di Gaza, principalmente nella zona settentrionale da Jabaliya a Beit Lahia e Beit Hanun, ma anche a est di Deir al -Balah nel centro della Striscia di Gaza e Khan Yunis nel sud.

Non si sa ancora quante persone siano rimaste uccise o ferite negli attacchi, riferisce Haaretz, perché i collegamenti con le équipe mediche sono stati interrotti a causa dei danni alla rete Internet nella Striscia. Inoltre, le squadre non sono riuscite a raggiungere le aree bombardate dalle Forze di difesa israeliane a causa dell’intensità degli attacchi.

Israele, ucciso capo Hamas che guidò attacco 7 ottobre

Un portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha annunciato che è stato assassinato il capo dell’aeronautica di Hamas nella Striscia di Gaza in un attacco aereo. Secondo il rapporto, Atsam Abu Raffa è stato uno degli ideatori dell’attacco contro le comunità israeliane del 7 ottobre.

La dichiarazione israeliana, secondo quanto riferisce Haaretz, aggiunge che l’uomo ha diretto i terroristi che si sono infiltrati nel territorio israeliano con i parapendii e gli attacchi dei droni che hanno colpito le posizioni dell’Idf.

Blackout Gaza, Comitato protezione giornalisti lancia allarme

Continua il blackout delle comunicazioni a Gaza dopo il massivo attacco delle ultime ore. E’ quanto riporta Al Jazeera. Secondo la Palestine Telecommunications Company, le reti telefoniche e Internet sono state in gran parte interrotte a causa del pesante bombardamento israeliano di linee e tralicci.

Il Comitato per la protezione dei giornalisti ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che “un blackout delle comunicazioni è un blackout delle notizie” che può portare a “gravi conseguenze”, inclusa la diffusione della disinformazione. “In quest’ora buia, siamo dalla parte dei giornalisti, di quei cercatori di verità il cui lavoro quotidiano ci tiene informati su fatti che fanno luce sulla condizione umana e aiutano a chiedere conto al potere”, ha affermato il Comitato.

Israele: “Colpiti 150 obiettivi Hamas nel nord di Striscia Gaza”

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno riferito che nell’attacco notturno sono stati colpiti 150 obiettivi di Hamas nel nord della Striscia di Gaza. Ne danno notizia i media israeliani tra cui Haaretz. Tra gli obiettivi presi di mira da Israele ci sono anche i tunnel sotterranei. Secondo quanto riferito dall’esercito sarebbero circa 100 i jet da combattimento israeliani che hanno partecipato all’offensiva nella notte. Nell’attacco, secondo l’Idf, sono stati uccisi “diversi terroristi di Hamas”.

Hamas: “Nessun negoziato dopo intensificazione raid Israele”

Ci sono stati colloqui e ci sono stati sforzi politici per raggiungere un accordo su un potenziale cessate il fuoco e scambio di prigionieri. Ma dopo che Israele ha intensificato i bombardamenti “non ci sono negoziati in corso“. Lo ha detto ad Al Jazeera il portavoce di Hamas Osama Hamdan secondo cui gli israeliani “vogliono isolare Gaza dal mondo per commettere i loro crimini in profondo silenzio. Sono preoccupati per ciò che potrebbe accadere sul campo e stanno affrontando una resistenza molto forte”.

Israele: “Nessun cessate il fuoco contro Hamas”

“Respingiamo apertamente lo spregevole appello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite al cessate il fuoco. Israele intende eliminare Hamas proprio come il mondo ha affrontato i nazisti e l’Isis”. Lo ha scritto su ‘X’ il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen

