I coniugi Judih Weinstein e Gad Haggai furono rapiti da Hamas il 7 ottobre e dichiarati morti due mesi dopo

Israele ha reso noto di aver recuperato i corpi di due ostaggi rapiti durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato in un comunicato che i corpi di Judih Weinstein, 70 anni, e Gad Haggai, 72 anni, sono stati recuperati a Khan Younis e riportati in Israele. I due, marito e moglie, furono assassinati durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e la loro morte è stata confermata dall’esercito nel dicembre dello stesso anno. La coppia aveva anche la cittadinanza statunitense.

La coppia stava facendo una passeggiata mattutina vicino alla loro casa nel kibbutz Nir Oz la mattina del 7 ottobre 2023, quando i militanti di Hamas hanno lanciato il loro attacco. Weinstein riuscì a chiamare i servizi di emergenza e a informarli che sia lei che suo marito erano stati colpiti, oltre a inviare un messaggio alla sua famiglia. Weinstein era nata a New York e insegnava inglese a bambini con bisogni speciali nel kibbutz Nir Oz, una piccola comunità vicino al confine con Gaza. Il kibbutz ha riferito che insegnava anche tecniche di meditazione a bambini e adolescenti che soffrivano di ansia a causa dei razzi lanciati da Gaza. Haggai era uno chef in pensione e musicista jazz. La coppia lascia due figli e due figlie e sette nipoti.

L’esercito israeliano (Idf) ha spiegato che i corpi dei due coniugi erano nelle mani delle Brigate Mujahideen, “un gruppo terroristico relativamente piccolo nella Striscia, responsabile anche del rapimento e dell’omicidio di Shiri Bibas e dei suoi due figli piccoli, Ariel e Kfir“. Secondo quanto dichiarato un funzionario della difesa israeliano al Times of Israel l’operazione di recupero dei cadaveri è stata resa possibile dalle informazioni ottenute durante un interrogatorio dello Shin Bet “di un agente terroristico palestinese detenuto a Gaza”.

“Non avremo pace finché non riporteremo a casa tutti i nostri ostaggi, sia i vivi che i morti”, ha scritto in un post sul social X il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

“Il recupero e la restituzione dei corpi di due ostaggi crudelmente detenuti da Hamas – i cittadini israeliano-americani Judith Weinstein Haggai e suo marito Gad Haggai – è un momento di profondo dolore, ma anche di conforto e di risoluzione dell’incertezza. Judith e Gad sono stati assassinati e rapiti insieme dalla loro casa nel pacifico kibbutz Nir Oz – il luogo dove hanno vissuto, cresciuto una famiglia numerosa e costruito la loro vita. Ora, grazie all’operazione di salvataggio, saranno sepolti insieme in dignità, nella terra che hanno amato così profondamente. Invio il mio più sentito abbraccio e le mie condoglianze alla loro famiglia e a tutti i membri della comunità di Nir Oz, ed esprimo profonda gratitudine alle forze di difesa israeliane e allo Shin Bet che hanno effettuato il salvataggio”. Lo ha scritto su X il presidente israeliano, Isaac Herzog. “Continueremo a fare tutto ciò che è in nostro potere per riportare indietro dall’inferno i nostri fratelli e sorelle – i vivi, per la guarigione e la riabilitazione, e i caduti, per essere sepolti in dignità. Fino all’ultimo di loro”, ha aggiunto.

The retrieval and return of the bodies of two hostages cruelly held by Hamas – Israeli-American citizens, Judith Weinstein Haggai

and her husband Gad Haggai – is a moment of deep pain, but also one of solace and the resolution of uncertainty.

Judith and Gad were murdered and…

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) June 5, 2025