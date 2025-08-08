Gaza, via libera a piano Netanyahu per occupazione Gaza City – La diretta di oggi 8 agosto

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dichiara che per distruggere Hamas Israele intende assumere il pieno controllo della Striscia di Gaza e, in seguito, trasferire la sua amministrazione alle forze arabe amiche. Nella riunione il Gabinetto di sicurezza ha discusso di un ampliamento della sua offensiva durata 22 mesi e approvato il piano del premier. Secondo quanto riportano i media, la dichiarazione approvata si riferisce solo alla conquista di Gaza City e non all’occupazione dell’intera Striscia di Gaza.

La città di Gaza fa parte del 25 percento della Striscia che l’Idf deve ancora conquistare, insieme a diversi campi profughi nella parte centrale di Gaza. Non è chiaro se anche le altre aree non conquistate al di fuori di Gaza City saranno conquistate, come parte del piano autorizzato dal gabinetto di sicurezza.

La contrarietà del capo dell’esercito

Il Gabinetto di sicurezza di Israele ha approvato la proposta sostenuta dal primo ministro Benjamin Netanyahu su Gaza City. Dallo scoppio della guerra, l’Idf ha evitato di entrare in gran parte della città.

Si tratta di aree in cui Israele ritiene siano tenuti gli ostaggi rimanenti, motivo per cui, secondo quanto riportato dai media israeliani, il capo di stato maggiore dell’Idf, Eyal Zamir, ha espresso la sua opposizione all’operazione promossa da Netanyahu, temendo che possa mettere a rischio i prigionieri.

L’operazione per occupare Gaza city richiederà l’evacuazione di massa dell’area in cui attualmente risiedono circa 800.000 abitanti di Gaza.

