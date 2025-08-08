Gaza, via libera a piano Netanyahu per occupazione Gaza City – La diretta di oggi 8 agosto

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dichiara che per distruggere Hamas Israele intende assumere il pieno controllo della Striscia di Gaza e, in seguito, trasferire la sua amministrazione alle forze arabe amiche. Nella riunione il Gabinetto di sicurezza ha discusso di un ampliamento della sua offensiva durata 22 mesi e approvato il piano del premier. Secondo quanto riportano i media, la dichiarazione approvata si riferisce solo alla conquista di Gaza City e non all’occupazione dell’intera Striscia di Gaza.
La città di Gaza fa parte del 25 percento della Striscia che l’Idf deve ancora conquistare, insieme a diversi campi profughi nella parte centrale di Gaza. Non è chiaro se anche le altre aree non conquistate al di fuori di Gaza City saranno conquistate, come parte del piano autorizzato dal gabinetto di sicurezza.
La contrarietà del capo dell’esercito
Il Gabinetto di sicurezza di Israele ha approvato la proposta sostenuta dal primo ministro Benjamin Netanyahu su Gaza City. Dallo scoppio della guerra, l’Idf ha evitato di entrare in gran parte della città.
Si tratta di aree in cui Israele ritiene siano tenuti gli ostaggi rimanenti, motivo per cui, secondo quanto riportato dai media israeliani, il capo di stato maggiore dell’Idf, Eyal Zamir, ha espresso la sua opposizione all’operazione promossa da Netanyahu, temendo che possa mettere a rischio i prigionieri.
L’operazione per occupare Gaza city richiederà l’evacuazione di massa dell’area in cui attualmente risiedono circa 800.000 abitanti di Gaza.
Hamas ha respinto il piano del premier israeliano Benjamin Netanyahu di occupare Gaza City, che ha ricevuto il via libera del Gabinetto di sicurezza. In una dichiarazione ha affermato che la popolazione di Gaza “continuerà a ribellarsi contro l’occupazione”. “L’espansione dell’aggressione contro il nostro popolo palestinese non sarà una passeggiata”, ha affermato Hamas.
Il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid ha definito la decisione del governo guidato da Benjamin Netanyahu di occupare Gaza City “un disastro”. Secondo Lapid “la decisione del governo di stasera è un disastro che porterà a molti altri disastri. In completo contrasto con l’opinione dell’esercito e delle forze di sicurezza, senza considerare l’indebolimento e l’esaurimento delle forze combattenti, Ben Gvir e Smotrich hanno trascinato Netanyahu in un’azione che richiederà molti mesi, porterà alla morte degli ostaggi, all’uccisione di molti soldati, costerà ai contribuenti israeliani decine di miliardi e porterà a un collasso politico”. E aggiunge: “Questo è esattamente ciò che Hamas voleva: che Israele rimanesse intrappolato nel territorio senza un obiettivo, senza definire il quadro per il giorno dopo, in un’occupazione inutile che nessuno capisce dove stia portando”. Lo riporta l’emittente israeliana Kan.
“Non c’è alcuna risposta umanitaria al milione di persone che trasferiremo. Tutto sarà complesso. Suggerisco di escludere il ritorno degli ostaggi dagli obiettivi dei combattimenti”. Lo ha detto il capo di Stato maggiore dell’esercito israeliano (Idf) Eyal Zamir nel corso della riunione di Gabinetto durante la quale ha espresso la sua opposizione all’operazione promossa da Netanyahu di occupare Gaza City. Lo riporta Channel 12.
A seguito della decisione del Gabinetto di sicurezza di Israele, un alto funzionario fa sapere che l’operazione che le forze di sicurezza (Idf) stanno attualmente preparando riguarda solo Gaza City. L’obiettivo, viene riferito, è evacuare tutti i residenti di Gaza City verso i campi profughi centrali e altre aree entro il 7 ottobre 2025. I militanti di Hamas rimasti in città saranno sottoposti a un assedio e, nel frattempo, le Idf effettueranno manovre sul campo. Lo riferisce Channel 12, secondo cui il premier, Benjamin Netanyahu, e il ministro della Difesa, Israel Katz, sono stati autorizzati ad approvare il piano operativo definitivo dell’Idf.
Di recente, una telefonata tra il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è trasformata in un acceso diverbio sulla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. Lo riporta Nbc News, citando alti funzionari statunitensi rimasti anonimi. Secondo quanto riferito, l’accesa conversazione telefonica ha avuto luogo il 28 luglio, dopo che Netanyahu aveva dichiarato durante un evento che, nonostante le diffuse notizie di fame e carestia nella Striscia, “non c’è fame a Gaza” – affermazione alla quale Trump aveva risposto pubblicamente il giorno dopo dicendo di non essere “particolarmente convinto” dalle rassicurazioni di Netanyahu. Per poi aggiunge che nella Striscia c’era “vera fame” e “non si può fingere”. Stando a quanto emerso, dopo i commenti di Trump, Netanyahu ha chiesto una telefonata al presidente e i due hanno parlato a distanza di ore. Durante la chiamata, il premier israeliano ha detto a Trump che le notizie sulla carestia a Gaza erano state “fabbricate” da Hamas e che la fame non era diffusa nell’enclave. Trump ha poi interrotto Netanyahu, riporta la Nbc, e ha iniziato a urlare, dicendo che i suoi collaboratori gli avevano mostrato le prove che i bambini a Gaza stavano morendo di fame e che non voleva sentirle liquidare come “false”. La conversazione viene descritta come “diretta, per lo più a senso unico, sullo stato degli aiuti umanitari” in cui il presidente degli Stati Uniti “ha parlato per la maggior parte”, secondo un ex funzionario statunitense informato sulla chiamata. Secondo quanto riferito, sia i funzionari della Casa Bianca che quelli di Israele si sono rifiutati di commentare la telefonata.
Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato il piano del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l’occupazione militare di Gaza City. Secondo quanto viene riferito e riportato da Al Jazeera, l’operazione militare israeliana prevede lo sfollamento di “tutti i civili palestinesi” dalla città settentrionale nei campi nella zona centrale di Gaza.
L’Australia ha esortato Israele “a non intraprendere questa strada”, dopo che il Primo Ministro Netanyahu ha dichiarato che Israele intende assumere il controllo militare di Gaza e il suo governo ha espresso il suo sostegno alla presa della città di Gaza.
“L’Australia invita Israele a non intraprendere questa strada, che non farà che peggiorare la catastrofe umanitaria a Gaza”, ha affermato il ministro degli Esteri Penny Wong in una dichiarazione, come riferisce The Times of Israel.
Wong afferma che lo sfollamento forzato permanente è una violazione del diritto internazionale e ribadisce gli appelli per un cessate il fuoco, affinché gli aiuti fluiscano senza ostacoli e affinché il gruppo terroristico Hamas restituisca gli ostaggi presi nell’ottobre 2023.
Intervistato da Fox News prima della riunione del Consiglio di Sicurezza, Netanyahu ha dichiarato: “Per garantire la nostra sicurezza, intendiamo rimuovere Hamas da lì e permettere alla popolazione di liberarsi da Gaza”.
“Vogliamo avere un perimetro di sicurezza”, ha aggiunto. “Vogliamo consegnarla alle forze arabe che la governeranno correttamente senza minacciarci e garantendo agli abitanti di Gaza una vita dignitosa”.