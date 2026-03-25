Savannah Guthrie intervistata da Nbc: “Qualcuno dia notizie di mia madre”

Savannah Guthrie torna in televisione con un’intervista alla Nbc, nella quale, in lacrime, ha chiesto che “qualcuno faccia la cosa giusta” e fornisca informazioni sulla madre 84enne, scomparsa dal 1 febbraio. La giornalista ha raccontato di svegliarsi ogni notte chiedendosi quale terrore possa aver vissuto sua madre. Il programma ‘Today‘, del quale Guthrie era conduttrice prima della scomparsa della madre, ha trasmesso oggi una parte dell’intervista realizzata da Hoda Kotb, annunciando che ne trasmetterà ulteriori frammenti giovedì e venerdì. Si tratta della prima intervista rilasciata dalla Guthrie da quando sua madre è scomparsa. Gli investigatori ritengono che l’anziana donna, Nancy Guthrie, sia stata rapita o comunque portata via contro la sua volontà.