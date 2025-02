Immagine da Instagram

Nelle immagini anche Elon Musk che passeggia in spiaggia mentre piovono banconote

Donald Trump ha mostrato con un video realizzato con l’intelligenza artificiale quella che sembra essere la sua visione per il futuro di Gaza. Nella clip, postata su Truth e anche sul suo profilo Instagram, senza commenti, viene mostrato il territorio devastato dalla guerra prima che compaia la didascalia ‘2025… Cosa succederà dopo?’. Quindi la zona si trasforma in una sorta di paradiso con spiagge esotiche, grattacieli, yacht di lusso e gente che fa festa. Nelle immagini compare anche la torre ‘Trump Gaza’ e una gigantesca statua dorata del presidente degli Stati Uniti, con versioni in miniatura in vendita in un negozio di souvenir.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)

Trump e Netanyahu in costume a bordo piscina

Il video mostra anche un bambino che cammina per strada tenendo in mano un enorme palloncino dorato raffigurante il volto di Trump. Lo stesso presidente Usa compare mentre balla in un bar e mentre sorseggia un drink a bordo piscina con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Anche Elon Musk appare più volte nella clip, mentre mangia in spiaggia e passeggia mentre piovono banconote. In sottofondo viene riprodotta anche una canzone scritta appositamente per il video: ‘Donald sta arrivando per liberarvi, portando la luce, niente più tunnel, niente più paura: Trump Gaza è finalmente qui’, recita il brano.

Conte: “Video Trump allucinante, governo freni mire Israele”

Anche la politica italiana ha reagito al video postato dal presidente americano. “Poco fa ho visto un video postato dal presidente Donald Trump. Sono franco: l’ho trovato allucinante. Gaza trasformata in una Miami mediorientale, dollari che volano dalle mani di un sorridente Elon Musk, Netanyahu che sorseggia un cocktail a bordo piscina anziché rispondere dei suoi crimini davanti alla Corte penale internazionale. Si tratta di una provocazione gratuita, un insulto ad una popolazione che conta oltre 45mila vittime per una mattanza sconsiderata su cui la comunità internazionale ha taciuto per oltre un anno”, ha commentato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. “Il raggiungimento della tregua era stato un passaggio importante portato a casa dalla presidenza statunitense, ma – aggiunge – non possiamo passare dall’indifferenza per il massacro a strampalati piani per il futuro di Gaza. E anzi anticipo che il Governo italiano e tutti i governi che hanno a cuore il diritto internazionale dovrebbero attivarsi per evitare che Israele concentri le sue mire espansioniste sulla Cisgiordania, che è il nuovo fronte caldo. Serve rispetto per la Palestina e i palestinesi, non fughe in avanti, ironie o provocazioni”.

