Il primo ministro Netanyahu riunisce i vertici militari "Siamo in guerra"

IN AGGIORNAMENTO – All’alba Hamas ha lanciato un pesante attacco dalla Striscia di Gaza contro Israele. Almeno 5mila i razzi lanciati, contemporaneamente sono avvenute incursioni di miliziani nei territori dello Statio Ebraico. Morti e feriti nel sud del Paese: oltre 40 le vittime. Israele ha risposto al fuoco lanciando raid di rappresaglia su Gaza: 161 le vittime, quasi mille i feriti secondo fonti palestinesi. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato: “Cittadini di Israele, questa non è una escalation, non una operazione, ma una guerra. Siamo in guerra”. “Una campagna eroica per difendere la moschea di Al-Aqsa”. Così il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in una nota, definisce l’attacco. Si segnalano anche catture di ostaggi civili. L’ambasciata italiana e il ministro degli Esteri Tajani hanno invitato i nostri connazionali alla prudenza.

Biden: “Attacco terribile, Israele ha diritto di difendersi”

“Questa mattina ho parlato con il primo ministro Benjamin Netanyahu degli orribili attacchi in corso in Israele. Gli Stati Uniti condannano inequivocabilmente questo terribile attacco da parte dei terroristi di Hamas provenienti da Gaza”. Così in una nota il presidente americano Joe Biden. “Ho chiarito al primo ministro Netanyahu che siamo pronti a offrire tutti i mezzi adeguati di sostegno al governo e al popolo di Israele. Il terrorismo non è mai giustificato. Israele ha il diritto di difendere se stesso e il suo popolo“, ha aggiunto. Nella nota si legge anche che “gli Stati Uniti mettono in guardia qualsiasi altra parte ostile a Israele a non cercare di trarre vantaggio da questa situazione”. E il presidente americano conclude: “Io e il mio team stiamo seguendo da vicino la situazione e rimarrò in stretto contatto con il primo ministro Netanyahu”

Servizi emergenza Israele: morti sono 70

Sarebbero 70, e non 100 come detto da alcuni media locali, i morti israeliani dopo gli attacchi di Hamas. È quanto comunicato i servizi di emergenza dello Stato di Israele. “I feriti vengono evacuati tramite ambulanze, veicoli mobili di terapia intensiva ed elicotteri in vari ospedali”, si legge in una nota. Non c’è ancora chiarezza invece sul numero dei feriti che potrebbe arrivare fino a 740.

Hamas: pronti a eventuale invasione di terra israeliana

In un’intervista ad Al-Jazeera il vice capo di Hamas, Saleh al-Arouri, ha detto che l’organizzazione è “pronta allo scenario peggiore”. “In questo momento tutto è possibile e siamo pronti anche a un’eventuale invasione di terra israeliana“, ha dichiarato.

198 morti e 1610 feriti per raid Israele a Gaza

Il ministero della Sanità palestinese a Gaza ha affermato che almeno 198 persone sono state uccise e almeno 1.610 ferite nella regione, in seguito alla rappresaglia delle forze di difesa israeliane in risposta ad un ampio attacco di Hamas in Israele. Il bilancio è arrivato dopo che Israele ha effettuato una serie di attacchi aerei a Gaza e si è scontrato con uomini armati alla recinzione di confine attorno al territorio costiero.

Il bilancio in Israele: 100 morti e 800 feriti

Il bilancio delle vittime dell’attacco del gruppo terroristico Hamas contro Israele sale a più di 100 persone. Lo riportano alcuni media israeliani in lingua ebraica citati dal Times of Israel. Le notizie arrivano da fonti mediche. Si ritiene che il numero delle vittime aumenterà ulteriormente. I feriti negli attacchi sarebbero oltre 800.

Stato Palestina: “Avevamo avvisato di conseguenze occupazione”

Lo Stato palestinese ha rilasciato una dichiarazione in cui chiede la fine “dell’occupazione israeliana della terra e dello Stato di Palestina”. “Abbiamo ripetutamente messo in guardia in merito alle conseguenze del blocco dell’orizzonte politico e del non consentire al popolo palestinese di esercitare il legittimo diritto all’autodeterminazione”, spiega la nota dove si mette in guardia anche dalle “provocazioni quotidiane” e dalle incursioni nel luogo sacro della moschea di Al Asqa. “La sicurezza, la stabilità e la pace nella nostra regione possono essere raggiunte ponendo fine all’occupazione israeliana”, afferma il comunicato.

Circa 50 ostaggi israeliani a confine Gaza

Il canale di notizie israeliano N12 ha riferito che circa 50 ostaggi israeliani sono attualmente tenuti in ostaggio da uomini armati di Hamas. Gli ostaggi, secondo N12, sono tenuti nel kibbutz Be’eri. Il kibbutz, riporta Sky News, si trova nel sud di Israele, nel deserto nord-occidentale del Negev, vicino al confine orientale con la Striscia di Gaza.

Scuole chiuse in tutto Israele

Il ministero dell’Istruzione israeliano ha annunciato che tutte le scuole e gli asili del Paese saranno chiusi domani. Lo riporta il Times of Israel. Inizialmente la misura doveva riguardare solamente la parte del centro e del sud di Israele ma il ministero ha deciso di espanderla a tutto il territorio nazionale.

Usa: “Israele avrà ciò di cui ha bisogno per difendersi”

Il segretario americano alla Difesa Lloyd Austin ha detto che Washington sta lavorando per garantire che Israele “abbia ciò di cui ha bisogno” per difendersi. “Nei prossimi giorni il Dipartimento della Difesa lavorerà per garantire che Israele abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi e proteggere i civili dalla violenza indiscriminata e dal terrorismo”, ha affermato Austin in una nota, come riporta Sky News.

Catturati soldati israeliani

Con video diffusi sui social Hamas annuncia di aver catturato soldati israeliani. Nelle immagini – brevi video rilanciati sui social network – vengono mostrati diversi soldati, ormai scalzi e con le mani sulla testa, ‘scortati’ da uomini di Hamas in giubbotto antiproiettile e armati, L’attacco di Hamas è scattato all’alba sui territori meridionali di Israele.

Ue: “Presa ostaggi viola diritto internazionale”

“Le notizie di civili presi in ostaggio nelle loro case o a Gaza sono spaventose. Questo è contro il diritto internazionale. Gli ostaggi devono essere rilasciati immediatamente”. Lo ha scritto su X l’alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell. In precedenza Borrell aveva condannato gli “attacchi indiscriminati di Hamas” che “stanno causando profonde sofferenze al popolo israeliano, aumentando la tensione e minando gli interessi palestinesi”.

Netanyahu: “Ripuliremo villaggi da terroristi”

“Ho dato istruzioni affinché innanzitutto i villaggi vengano ripuliti dai terroristi infiltrati, cosa che sta avvenendo ora”. Così il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in un videomessaggio diffuso dal Ministero della Difesa di Israele. “Il nemico pagherà un prezzo che non conosce ancora” ha aggiunto.

Israeliani presi in ostaggio da militanti Hamas

In un video girato in Israele mentre si sentono colpi di arma da fuoco intorno a lui, un giornalista palestinese ha riferito che membri di Hamas si sono “infiltrati in due dei kibbutz più importanti” nel sud di Israele: Nir Oz e Nir Am. Secondo il resoconto, riporta Haaretz, i militanti di Hamas cercano di rapire e prendere in ostaggio civili e soldati israeliani nella Striscia di Gaza. Il reporter ha inoltre affermato che i terroristi sono entrati nelle comunità al confine di Gaza dopo “aver camminato per circa un’ora”.

La risposta armata di Israele

In corso un attaco aereo di Israele contro Hamas a Gaza. Lo riferisce il sito Haaretz, citando il portavoce delle forze di difesa israeliane. “Decine di aerei dell’aeronautica israeliana attaccano obiettivi nella Striscia di Gaza”, ha detto il portavoce della difesa.

Scontri a fuoco vicino alla Striscia

L’esercito israeliano sta ancora combattendo i terroristi di Hamas in diverse località del sud di Israele, vicino al confine con la Striscia di Gaza. Come riporta Times of Israel, gli scontri a fuoco si stanno svolgendo dentro e intorno alle città di Kfar Aza, Sderot, Sufa, Nahal Oz, Magen, Be’eri e alla base militare di Re’im.

Gallant: “Vinceremo la guerra”

Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha affermato che il gruppo terroristico Hamas ha commesso un “grave errore” lanciando un attacco a sorpresa contro Israele con attacchi missilistici e infiltrandosi nelle città al confine con la Striscia di Gaza. “Hamas ha commesso un grave errore questa mattina e ha iniziato una guerra contro lo Stato di Israele. I soldati delle forze di difesa israeliane (Idf) stanno combattendo il nemico in tutti i siti di infiltrazione”, ha affermato Gallant in un commento fornito dal suo ufficio, come riporta Times of Israel. “Lo Stato di Israele vincerà questa guerra”, ha aggiunto il ministro.

Il presidente Herzog: “Momento difficile”

“Lo Stato di Israele attraversa un momento difficile. Voglio mandare il mio sostegno alle forze di difesa israeliane, ai suoi comandanti e combattenti e tutte le forze di sicurezza e di soccorso e chiedo di inviare parole di incoraggiamento e forza a tutti i residenti di Israele che sono sotto attacco”. Lo ha scritto su X il presidente israeliano, Isaac Herzog.

Capo polizia Israele: “Siamo in stato di guerra”

“Siamo in uno stato di guerra”. Lo ha dichiarato il capo della polizia israeliana in un comunicato, come riporta Times of Israel. “Siamo in uno stato di guerra. Siamo sotto un massiccio attacco dalla Striscia di Gaza. Attualmente ci sono 21 luoghi di scontro attivi nel sud di Israele. L’unità antiterrorismo Yamam è sulla scena. L’intera regione meridionale è chiusa al traffico civile”, ha dichiarato il capo della polizia.

Massiccio arruolamento di riservisti

Il ministro della Difesa di Israele Yoav Gallant ha approvato un massiccio arruolamento di riservisti. Il numero dipenderà dalle necessità militari. Hamas ha affermato di aver lanciato 5mila razzi. Si spara nella città medirionale di Sderat, dove le vittime sono numerose, ma non si conosce ancora il numero preciso di morti. Hamas ha parlato di “giorno della rivoluzione”. “Questo è il giorno della più grande battaglia per porre fine all’ultima occupazione sulla terra”, ha aggiunto Deif. I media israeliani hanno riferito che uomini armati avevano aperto il fuoco sui passanti nella città di Sderot, nel sud di Israele, e i filmati che circolavano sui social media sembravano mostrare scontri nelle strade della città.

Tajani condanna attacchi

“Il Governo condanna con la massima fermezza gli attacchi a Israele. Sono a rischio la vita delle persone, la sicurezza della regione e la ripresa di qualsiasi processo politico. Hamas cessi subito questa barbara violenza. Sosteniamo il diritto di Israele a esistere e difendersi”. Così il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su X.

