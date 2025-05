La notizia è stata diffusa dalla Bbc. Sopravvissuti uno dei bambini e il padre

Un attacco aereo israeliano su Gaza ha colpito la casa di una dottoressa e ucciso nove dei suoi dieci figli. Lo afferma l’ospedale dove lavora nella città di Khan Younis, come riporta la Bbc. L’ospedale Nasser ha detto che uno dei figli della dottoressa Alaa al-Najjar e suo marito sono rimasti feriti, ma sono sopravvissuti. Graeme Groom, un chirurgo britannico che lavora in ospedale, ha raccontato di aver operato il figlio di 11 anni della coppia, ancora in vita. Un video condiviso dal direttore del ministero della Salute gestito da Hamas e verificato dalla Bbc mostra piccoli corpi ustionati estratti dalle macerie della struttura presa di mira ieri da un attacco israeliano a Khan Younis.

Soldati Idf ad Ap, esercito usa palestinesi come scudo umano

Diversi palestinesi e soldati israeliani hanno detto ad Associated Press che le truppe israeliane stanno sistematicamente costringendo i palestinesi a fungere da scudi umani a Gaza, mandandoli in edifici e tunnel per cercare esplosivi o militanti. Questa pratica pericolosa è diventata onnipresente durante i 19 mesi di guerra, hanno detto. Vestito con una divisa militare e con una telecamera fissata sulla fronte, Ayman Abu Hamadan è stato costretto a entrare nelle case della Striscia di Gaza per assicurarsi che fossero libere da bombe e uomini armati, ha raccontato. Quando un’unità aveva finito con lui, veniva passato alla successiva. “Mi picchiavano e mi dicevano: ‘Non hai altra scelta, fallo o ti uccidiamo’”, ha raccontato il 36enne ad Associated Press, descrivendo le due settimane e mezzo trascorse la scorsa estate sotto la custodia dell’esercito israeliano nel nord di Gaza. Gli ordini spesso provenivano dall’alto e, a volte, quasi ogni plotone utilizzava un palestinese per ripulire i luoghi, ha detto un ufficiale israeliano, parlando in condizione di anonimato per paura di ritorsioni. AP ha parlato con sette palestinesi che hanno raccontato di essere stati usati come scudi a Gaza e nella Cisgiordania occupata e con due membri dell’esercito israeliano che hanno affermato di aver partecipato a questa pratica, vietata dal diritto internazionale. Le organizzazioni per i diritti umani stanno lanciando l’allarme, sostenendo che si tratta di una procedura standard sempre più utilizzata in guerra.

Autorità Gaza, almeno 11 morti in raid Israele dall’alba

Il ministero della Salute di Gaza afferma che almeno 11 palestinesi sono stati uccisi in tutto il territorio dagli attacchi dell’esercito israeliano dall’alba. Lo riporta Al Jazeera.

