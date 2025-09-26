Flotilla, Mattarella: “Iniziativa di valore, far arrivare aiuti a Gaza”

Appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’equipaggio della Global Sumud Flotilla, in viaggio verso Gaza. “Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona. A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta – valore che si è espresso con ampia risonanza e significato – appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza”, si legge testo dell’appello firmato da Mattarella e rivolto alle donne e agli uomini della Flotilla.

“Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme – anch’esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza – di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza”, conclude il Capo dello Stato.

Nave ‘Alpino’ sostituisce ‘Fasan’ nelle vicinanze della Flotilla

Intanto, è avvenuto la notte scorsa in prossimità della zona in cui naviga la Global Sumud Flotilla, l’avvicendamento della fregata ‘Alpino’ della Marina Militare italiana alla fregata ‘Fasan’. Lo si apprende da fonti qualificate. La fregata ‘Fasan’ si quindi allontanata per fare svolgere funzioni di logistica.