L'attacco è avvenuto nell'area di Allenby: le vittime sono 3 civili più l'attentatore. Chiusi tutti i valichi di frontiera

Tre civili israeliani sono rimasti uccisi in un attacco avvenuto nell’area di Allenby in Giordania. I soldati dell’Idf, le Forze di difesa israeliane, sono stati sulla scena e stanno attualmente operando per escludere il sospetto che il camion fosse armato di esplosivi. L’attentato, secondo quanto riferisce Idf sul proprio canale Telegram, è avvenuto nella mattinata di oggi.

Idf: ucciso terrorista dell’attacco

Il terrorista responsabile dell’attacco avvenuto stamani ad Allenby, in Giordania, è stato ammazzato, Lo rendono noto le Forze di Difesa israeliana, Idf, sul proprio canale Telegram. L’uomo si è avvicinato all’area del ponte Allenby dalla Giordania a bordo di un camion, è sceso e ha aperto il fuoco contro le forze di sicurezza israeliane che operavano sul ponte.

Chiusi tutti i valichi di frontiera con la Giordania

Tutti i valichi di frontiera con la Giordania sono stati chiusi. Lo riporta Haaretz evidenziando che è una misura di sicurezza scattata in seguito all’attentato avvenuto nella zona di Allenby, che ha causato la morte di 4 persone di cui tre civili israeliani e l’attentatore, identificato in un uomo di 61 anni, Yohanan Schuri. Israele ha chiuso i valichi, mentre la Giordania ha fatto sapere che sta indagando su quanto accaduto.

