Il capo della Casa Bianca: "Il possesso a lungo termine porterà grande stabilità". Il tycoon parla di trasferimento permanente dei palestinesi

Il presidente americano Donald Trump ha ricevuto il premier israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca presentando il suo piano per Gaza che implica il trasferimento dei palestinesi da quello che ha definito un “inferno” in Paesi che hanno un “cuore umanitario”. Il tycoon ha spiegato che gli Stati Uniti prenderanno il controllo di Gaza e saranno responsabili della bonifica dagli ordigni e della ricostruzione della Striscia.

“Porteremo grande stabilità in quella parte del Medioriente e forse all’intera regione”, ha spiegato Trump secondo cui Gaza può diventare la Riviera del Medioriente. Soddisfatto Netanyahu che ha definito il capo della Casa Bianca il più grande amico di Israele. “Il suo piano – ha detto – può cambiare la storia”.

Trump: “Ultimi 2 anni alleanza Usa-Israele messa a dura prova”

Negli ultimi due anni l’alleanza tra Usa e Israele è stata “messa a dura prova”, ma il legame è “indistruttibile” e “presto sarà più forte che mai“. Lo ha detto Donald Trump nella conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu.

Trump: “Usa prenderanno il controllo di Gaza”

Gli Stati Uniti “prenderanno il controllo di Gaza”, la “possiederanno” e saranno responsabili della bonifica dagli ordigni e della ricostruzione della Striscia. Lo ha detto Donald Trump nella conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu. I palestinesi di Gaza, ha ribadito il presidente, “dovrebbero andare in altri Paesi di interesse” che hanno “un cuore umanitario”.

Trump: “Controllo Usa di Gaza porterà stabilità a regione”

Il “possesso a lungo termine” di Gaza da parte degli Stati Uniti “porterà grande stabilità a quella parte del Medioriente e forse all’intera regione”. Lo ha detto Donald Trump nella conferenza stampa alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu.

Trump: “Visiterò Gaza”

“Visiterò Israele, Gaza e l’Arabia Saudita“. Lo ha annunciato Donald Trump nella conferenza stampa alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu. Le visite, ha aggiunto il presidente, avverranno “presto”.

Trump: “Gaza può diventare la Riviera della regione”

Gaza potrebbe diventare la “Riviera del Medioriente”. Lo ha detto Donald Trump nella conferenza stampa alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu, nella quale ha annunciato il suo piano per la Striscia. “Ma ancora più importante di questo è che le persone che sono state completamente distrutte, che vivono lì, possano vivere in pace in una situazione molto migliore, perché stanno vivendo all’inferno, e quelle persone ora potranno vivere in pace”, ha aggiunto il presidente Usa.

Trump: “Se necessario manderemo truppe Usa a Gaza”

“Lo faremo, se necessario”. Lo ha detto Donald Trump rispondendo ad una domanda sulla possibilità che gli Stati Uniti inviino proprie truppe a Gaza per mantenere la sicurezza nella Striscia. “Se necessario, lo faremo”, ha detto il presidente nella conferenza stampa alla Casa Bianca con Benjamin Netanyahu.

Netanyahu: “Piano Trump per Gaza può cambiare la Storia”

Il piano di Donald Trump per Gaza potrebbe “cambiare la Storia“. Lo ha detto Benjamin Netanyahu nella conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente Usa.

Netanyahu: “La vittoria di Israele sarà la vittoria dell’America”

“Israele metterà fine alla guerra vincendo la guerra” e “la vittoria di Israele sarà vittoria dell’America“. Lo ha detto Benjamin Netanyahu nella conferenza stampa alla Casa Bianca con Donald Trump.

