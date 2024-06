Lo ha annunciato ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, si tratta di una "roadmap" composta da tre fasi

Israele ha offerto un nuovo “ampio” accordo per porre fine alle ostilità nella Striscia di Gaza. Lo ha annunciato ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Si tratta di una “roadmap per un cessate il fuoco duraturo e il rilascio di tutti gli ostaggi”. La nuova proposta “è stata trasmessa ad Hamas dal Qatar” ed è composta da “tre fasi”.

La proposta di Israele: tre fasi

La prima fase durerebbe “sei settimane”, con un “pieno e completo cessate il fuoco e il ritiro delle forze israeliane da tutte le aree popolate di Gaza”. Inoltre, ci sarebbe il rilascio di “un certo numero di ostaggi, compresi donne, anziani e feriti” e dei corpi degli ostaggi deceduti, in cambio “di centinaia di prigionieri palestinesi”. In questo primo scambio, ci sarebbero anche “prigionieri americani”. La prima fase consentirebbe la distribuzione “in sicurezza ed efficace” di aiuti alla popolazione.

Durante le sei settimane della fase uno, “Israele e Hamas negozierebbero gli accordi necessari per arrivare alla fase due, che sarebbe una fine permanente delle ostilità”. La proposta, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, indica che se i negoziati dovessero richiedere più di sei settimane, “il cessate il fuoco continuerebbe per tutta la durata dei negoziati”, sostenuti con l’aiuto di Usa, Egitto e Qatar. Al termine di questa fase, ci sarebbe il rilascio di “tutti gli ostaggi in vita, compresi i militari maschi”. Il cessate il fuoco temporaneo diventerebbe, secondo la proposta israeliana, “una cessazione permanente delle ostilità”. Infine la “fase tre”, con un “grande piano per la ricostruzione di Gaza” e il ritorno alle famiglie dei resti di tutti gli altri ostaggi rimasti uccisi.

Hamas: “Positivo il discorso di Biden”

Hamas giudica “positivamente” la proposta presentata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden per un accordo sulla liberazione degli ostaggi e un cessate il fuoco permanente a Gaza.

L’organizzazione, si legge in un comunicato diffuso sui media, “giudica positivamente quanto contenuto nel discorso di oggi del presidente americano Joe Biden”, specificando “il suo appello al cessate il fuoco permanente, al ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza, alla ricostruzione di Gaza e allo scambio di prigionieri”. Hamas “afferma la sua posizione di disponibilità ad affrontare in modo positivo e costruttivo qualsiasi proposta basata su un cessate il fuoco permanente, il ritiro completo dalla Striscia di Gaza, la ricostruzione, il ritorno degli sfollati a tutti i loro luoghi di residenza e il completamento di un processo di prigionia grave accordo di scambio se l’occupazione dichiara il suo esplicito impegno in tal senso”, si legge. L’organizzazione aggiunge che vede lo sviluppo dei negoziati e l’impegno degli Usa a porre fine alla guerra a Gaza “come il risultato della leggendaria fermezza del nostro popolo in lotta e della sua coraggiosa resistenza”.

11:54 Netanyahu: “Distruzione Hamas resta condizione per fine guerra”

“Le condizioni poste da Israele per porre fine alla guerra non sono cambiate: la distruzione delle capacità militari e di governo di Hamas, la liberazione di tutti gli ostaggi e la garanzia che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele”. Così su X l’ufficio del premier israeliano, Benjamin Netanyahu. “Secondo la proposta, Israele continuerà a insistere che queste condizioni siano soddisfatte prima che venga messo in atto un cessate il fuoco permanente – si legge ancora – L’idea che Israele accetterà un cessate il fuoco permanente prima che queste condizioni siano soddisfatte è un fallimento”.

11:16 Blinken sente ministro Esteri saudita, focus su tregua

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha sentito telefonicamente il ministro saudita degli Esteri, Faisal bin Farhan Al Saud. Lo riporta l’agenzia di stampa statale di Riad, citata da Al Jazeera. Durante la conversazione Blinken e Al Saud hanno discusso dell’ultima proposta di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

10:16 Idf: nella notte colpiti importanti siti di Hezbollah

Siti “significativi” di Hezbollah sono stati colpiti nella notte nei raid condotti da Israele nel sud del Libano in risposta agli attacchi missilistici di ieri. Lo riferiscono le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Israel. I bombardamenti sono stati effettuati ad Ain Qana, Hmaileh e Aadloun. Ma anche a Tayr Harfa, dove è stato colpito un punto di osservazione, a Jebbayn e Khiam, predendo di mira edifici usati da Hezbollah, a Majdal Zoun, bombardato un lanciarazzi usato per attaccare il nord di Israele, e Rachaya al-Foukhar, dove sono state colpite altre infrastrutture. Questa mattina due razzi sono stati lanciati dal Libano contro Yiftah, nel nord dello Stato ebraico, ma sono caduti in aree aperte.

10:07 Idf: uccisi tre importanti miliziani di Hamas

Tre importanti miliziani di Hamas sarebbero stati uccisi negli scorsi giorni nei raid aerei condotti nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Israel. In un bombardamento su Nuseirat sarebbe morto Mansour Adil Mansour Kashlan, che secondo l’Idf era coinvolto nell’organizzazione di attacchi terroristici in Israele e in Cisgiordania. In un altro attacco, condotto con un drone, ha perso la vita Walid Abed Abu Dalal, che – aggiunge l’Idf – prestava servizio nell’ala militare di Hamas e ricopriva il ruolo di capo del dipartimento tecnologico nelle forze di sicurezza interna dell’organizzazione. Sempre a Nuseirat è stato ucciso Tareq Darwish, membro di spicco dello schieramento aereo del battaglione Nuseirat di Hamas.

01:14 Blinken: “Abbiamo possibilità di porre fine a guerra a Gaza”

“Abbiamo la possibilità di porre fine alla guerra a Gaza, riportare a casa gli ostaggi e alleviare le sofferenze del popolo palestinese con l’accordo di cessate il fuoco che è sul tavolo. Oggi ho parlato con diversi miei omologhi nella regione per sottolineare che Hamas dovrebbe accettare l’accordo”. Lo ha scritto sui social il segretario di Stato americano Antony Blinken.

We have a chance to end the war in Gaza, bring the hostages home, and alleviate the suffering of the Palestinian people with ceasefire deal that is on the table. I spoke with several of my counterparts in the region today to stress that Hamas should accept the deal. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 31, 2024

00:39 Von der Leyen: “Proposta realistica, ora va sostenuta”

“Sono pienamente d’accordo con il presidente Biden sul fatto che l’ultima proposta rappresenta un’opportunità significativa per porre fine alla guerra e alle sofferenze dei civili a Gaza. Questo approccio in tre fasi è equilibrato e realistico. Ora ha bisogno del sostegno di tutte le parti”. Lo ha fatto sapere su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

I wholeheartedly agree with @potus Biden that the latest proposal is a significant opportunity to move towards an end to war and civilian suffering in Gaza. This three-step approach is balanced and realistic. It now needs support from all parties. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 31, 2024

