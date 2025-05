Ancora attacchi di Israele nella Striscia di Gaza

IN AGGIORNAMENTO – Un missile balistico è stato lanciato dallo Yemen contro Israele. Lo riferisce l’esercito israeliano, secondo quanto riporta il Times of Israel. Le sirene di allarme aereo hanno iniziato a suonare in tutto il centro di Israel e a Tel Aviv e l’Idf ha affermato che sta lavorando per abbattere il missile.

Colpito aeroporto Ben Gurion

Il missile balistico lanciato dagli Houthi sostenuti dall’Iran nello Yemen è caduto nella zona dell’aeroporto Ben Gurion. Lo riferisce l’Idf, che afferma di aver lanciato intercettori contro il missile degli Houthi e sta indagando sull’impatto all’aeroporto, secondo quanto riporta il Times of Israel. Non ci sono segnalazioni immediate di feriti.

Morti due soldati israeliani

Due soldati israeliani sono stati uccisi e altri due sono rimasti feriti sabato in un tunnel minato a Rafah, nel sud di Gaza. Lo riferisce l’Idf, come riportato dal Times of Israel. I soldati uccisi sono il capitano Noam Ravid, 23 anni, e il sergente maggiore Yaly Seror, 20 anni. Entrambi prestavano servizio nell’unità d’élite di genio militare Yahalom. Secondo una prima indagine dell’IDF, i soldati Yahalom, operanti sotto la brigata Golani, stavano perlustrando l’ingresso di un tunnel all’interno di un edificio, quando sono stati improvvisamente colpiti da un’esplosione. Uno dei soldati feriti è in condizioni gravi, mentre l’altro ha riportato ferite di media entità.

