Il capo dell'esercito: "Inizia una nuova era". Ha ottenuto la maggioranza dei voti tra i 128 parlamentari

Il comandante dell’esercito Joseph Aoun è stato eletto come 14esimo presidente del Libano, dopo più di 2 anni di vuoto di potere. Aoun è stato eletto al secondo turno grazie ai voti della maggioranza assoluta del Parlamento. In 98 sui 128 deputati hanno votato in suo favore, 2 voti sono stati registrati per Shibli Al-Mallat, 9 hanno votato scheda bianca e altre 17 schede sono state decretate nulle.

Aoun: “Inizia una nuova era, subito consultazioni per il governo”

“Oggi inizia una nuova era per il Libano. Giuro di preservare questa nazione e mi impegno ad assumermi pienamente le mie responsabilità presidenziali e a proteggere le libertà”. Lo ha affermato il nuovo presidente libanese, Joseph Aoun. “Inizierò rapidamente le consultazioni per la formazione di un governo”, ha aggiunto ancora. Aoun ha aggiunto di voler “ricostruire” tutto ciò che Israele ha “distrutto”. “Non negozieremo la sovranità e l’indipendenza del Libano”, ha dichiarato ancora. Quanto al rapporto con i Paesi arabi “durante il mio mandato lavorerò per stabilire le migliori relazioni“. Infine una battuta sulla Siria. “Abbiamo un’opportunità storica di discutere per risolvere tutti i problemi – ha affermato – in particolare per quanto riguarda il rispetto della sovranità dei due Paesi nonché per trattare la questione dei rifugiati in modo razionale“.

Tajani: “Congratulazioni ad Aoun, amico dell’Italia”

“Congratulazioni al generale Joseph Aoun eletto Capo dello Stato libanese. Un amico dell’Italia, sarà un’autorevole guida per un Paese importante e cruciale come il Libano. Una figura chiave per la pace in Medioriente”. Lo ha scritto su X il ministro deglie Esteri, Antonio Tajani.

Congratulazione al Generale Joseph Aoun eletto Capo dello Stato libanese. Un amico dell’Italia, sarà un’autorevole guida per un Paese importante e cruciale come il Libano. Una figura chiave per la pace in Medio Oriente. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 9, 2025

Ambasciata Iran: “Congratulazioni ad Aoun, cooperare per interessi comuni”

“Ci congratuliamo con il fraterno Libano per l’elezione del generale Joseph Aoun a presidente della Repubblica in un’atmosfera di consenso globale. Gli auguriamo il successo nella sua missione e non vediamo l’ora di lavorare insieme per rafforzare le relazioni fra i nostri due Paesi e la cooperazione in vari campi in modo che serva gli interessi comuni dei nostri due Paesi e migliori la stabilità e la prosperità nella regione”. Lo ha scritto su X l’ambasciata iraniana in Libano commentando l’elezione di Joseph Aoun a presidente.

Macron: “Elezione Aoun apre strada a riforme e prosperità”

“Congratulazioni al Presidente Joseph Aoun per queste elezioni cruciali. Essa apre la strada alle riforme e al ripristino della sovranità e della prosperità del Libano”. Così su X il presidente francese Emmanuel Macron. “Libanesi, la Francia è al vostro fianco”, ha aggiunto.

Félicitations au Président Joseph Aoun pour cette élection cruciale. Elle ouvre la voie des réformes, de la restauration de la souveraineté et de la prospérité du Liban. Libanais, la France est à vos côtés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 9, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata