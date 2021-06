Justine Mattera, 50 anni e un fisico da urlo, è ancora positiva ma vuole provarci

Justine Mattera: bambina prodigio, nuotatrice, modella, cantante, attrice, influencer, triatleta e madre. Ha 50 anni, compiuti lo scorso 7 maggio, e un fisico da urlo: si allena quotidianamente e gareggia con una grinta da leonessa. Nelle ultime settimane è stata oggetto di numerose attenzioni, in seguito alle voci che la vorrebbero come una delle prossime protagoniste del Grande Fratello Vip 6. In esclusiva a LaPresse.it racconta come sta vivendo questo momento tra le indiscrezioni, il libro appena uscito e il Covid-19.

Prima di tutto, però, una domanda importante. Hai contratto il Covid-19: come stai?

Purtroppo sono ancora positiva al Covid-19. Ho avuto tutti i sintomi tranne la febbre alta, ho ancora la mente abbastanza annebbiata e un gran mal di testa. Sto così da ormai 10 giorni. E poi ho perso gusto e olfatto e devo dire che è una sensazione davvero strana. Spero di uscirne presto….

Come stai vivendo questa esperienza così impattante?

Sono fortunata: sono in forma. Faccio tanto sport e disputo parecchie gare. Ma, soprattutto, non sono abituata a stare ferma… Diciamo che il Covid-19 per me è stato un segnale importante: avevo bisogno di riposarmi un po’. Certo, so già che la prossima gara faticherò parecchio….

E durante il lockdown com’è andata?

Non l’ho affatto vissuto male, anzi: ha offerto a tutti la possibilità di passare più tempo in famiglia. Io e mio marito (Fabrizio Cassata, amministratore delegato di Beurer Italia) siamo abituati a viaggiare moltissimo e a lavorare spesso fuori di casa. Eppure, con il lockdown causato dalla pandemia per il Covid-19 abbiamo riscoperto il piacere di passare del tempo insieme, ci ha avvicinati moltissimo. Abbiamo litigato (agonisticamente parlando) solo in una situazione: quando disputavamo una gara in bici da casa, abbiamo i rulli per allenarci…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Hai deciso di festeggiare i tuoi 50 anni con il libro dal titolo “Just me. Quante vite ci stanno in 50 anni?”. Ma quante vite hai?

Quando mi hanno proposto di scrivere questo libro ero titubante: scrivere è una cosa seria, pensavo di non essere all’altezza e tantomeno preparata. Però il lockdown per il Covid-19 mi ha offerto del tempo inaspettato, quindi mi son detta: ‘Se non lo faccio ora, quando lo farò mai?’. Poi mi è venuta in mente anche un’altra cosa: di regalarmi il libro per i miei 50 anni. C’è chi si regala un viaggio, chi un orologio… Io ho optato per un libro.

Justine Mattera e la sua laurea

E poi sono laureata in lettere: finalmente mia madre potrà dire che i soldi spesi per la Stanford University sono serviti a qualcosa! E così ho raccontato la mia vita, da dove sono partita e dove sono arrivata fino ad oggi: posso dire che i miei 50 anni corrispondono a 50 vite! Ho fatto tantissime cose diverse ma tutte con la stessa passione di sempre. Sono fermamente convinta che l’impegno sia la vera chiave del successo, in qualsiasi ambito.

Nei tuoi confronti c’è un corteggiamento serrato da parte di Mediaset. E su Instagram hai pubblicato una foto con la didascalia “Il meglio deve ancora venire”…

Premesso che sono sempre molto ottimista e positiva, devo dire che per il momento, a proposito del Grande Fratello Vip 6, non ho ancora deciso. E poi, prima del lavoro, voglio pensare alla mia famiglia: ho due figli adolescenti (Vincent e Vivienne Rose) che vanno seguiti, non è così semplice per me lasciarli. Mio marito lavora moltissimo, senza di me i ragazzi non riuscirebbero più ad allenarsi (sono due ciclisti): devo mettere in conto tutti questi fattori.

Justine Mattera, Il GF Vip è un’opportunità

Certo, il Grande Fratello è un programma che può dare molto, e poi adoro Alfonso Signorini, trovo che sia una persona molto intelligente e molto piacevole, sarebbe bellissimo lavorare insieme a lui ma non sono ancora sicura che questo sia il momento giusto per me. Vedremo cosa succederà!

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata