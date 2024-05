La ragazza pare si trovasse assieme al rapper nel locale 'The Club' la notte del 21 aprile scorso quando è scoppiata una rissa che avrebbe coinvolto Cristiano Iovino

Si chiama Ludovica Di Gresy la ragazza bionda vista in compagnia di Fedez in più di un’occasione. Ha 22 anni, è di Milano e sembra che, oltre a fare la modella, studi moda in un istituto del capoluogo lombardo. La ragazza pare si trovasse assieme al rapper nel locale ‘The Club’ la notte del 21 aprile scorso, quando è scoppiata una rissa che avrebbe coinvolto l’artista 33enne e altri componenti della sua comitiva e il personal trainer dei vip Cristiano Iovino che poi ha subìto una seconda violenta aggressione sotto casa sua in via Traiano, su cui stanno indagando le forze dell’ordine.

Di Gresy era stata avvistata con Fedez anche un’altra volta, il 9 maggio scorso al Volt, un altro club di Milano in cui c’era il release party dell’album di Capo Plaza. Dei video che li ritraggono assieme hanno subito iniziato a circolare sui social ma dai diretti interessati non c’è mai stata nessuna conferma di una frequentazione.

