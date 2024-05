Roma, 20 mag. (LaPresse) – Hamas ha espresso “piena solidarietà” all’Iran per la morte, in un incidente in elicottero, del presidente Ebrahim Raisi, del ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian e di altri funzionari di Teheran, dicendo di condividere il “dolore e la tristezza” del popolo iraniano. Lo riporta al Jazeera.

