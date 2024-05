Roma, 19 mag. (LaPresse) – Israele si astiene dal commentare l’incidente che ha coinvolto l’elicottero del presidente iraniano Ebrahim Raisi, anche se le autorità di Tel Aviv, citate da Ynet, hanno chiarito ufficiosamente che non vi è alcun collegamento o coinvolgimento nell’incidente dell’elicottero, che sarebbe stato causato dalle avverse condizioni meteorologiche. Alti funzionari israeliani hanno affermato che la morte di Raisi non dovrebbe avere conseguenze per Israele, né per la politica della Repubblica islamica nei suoi confronti. L’unica conseguenza che può verificarsi dipende dalla questione su chi sostituirà il presidente dell’Iran. Una delle possibilità menzionate è il ritorno di Mahmoud Ahmadinejad, che è stato presidente dell’Iran tra il 2005 e il 2013 ed è considerato un acerrimo nemico di Israele.

