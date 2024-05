I due si sono mostrati insieme su Instagram

Ritorno di fiamma per Nicolò Zaniolo: il calciatore azzurro, oggi in forza all’Aston Villa, sarebbe tornato insieme alla sua ex ragazza Sara Scaperrotta, madre del figlio Tommaso che compirà tre anni a luglio. I due si sono mostrati insieme su Instagram, con il bambino sulle spalle di Zaniolo, dopo settimane in cui lui metteva like a ogni post della ragazza, facendo intendere che ci fosse stato un riavvicinamento. Zaniolo e Scaperrotta si erano lasciati nel 2020, quando la ragazza era incinta di Tommaso, e per un periodo avevano chiuso ogni rapporto. Ora si sono lasciati tutto alle spalle, anche per il benessere del piccolo.

