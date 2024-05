Roma, 20 mag. (LaPresse) – “Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian erano conosciuti come amici veri e affidabili” della Russia “hanno avuto un ruolo nel rafforzare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa russo-iraniana e un partenariato basato sulla fiducia ha un valore inestimabile”. Così il ministro russo degli Esteri, Serghey Lavrov, in un messaggio nel quale afferma che Mosca è “profondamente rattristata dalla notizia della tragica morte di Raisi e del capo del ministero degli Esteri iraniano in un incidente in elicottero”. Lo riporta Ria Novosti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata