Una fattoria eco-chic nel Berkshire, cuore della campagna inglese. Una location per organizzare eventi, retreat e fughe romantiche

Per Pippa Middleton e per il marito James Matthews è tempo di nuove avventure. A riportarlo è Cosmopolitan. Dopo aver acquistato un enorme lotto di terreno nel Berkshire nel 2020, la coppia ha finalmente aperto i battenti della fattoria eco-chic Bucklebury Farm Park’s Lodge che sarà polo di feste esclusive, eventi e retreat nel cuore della campagna inglese. Una struttura adatta a tutti, grandi e piccini, in cui godersi la natura, la vita all’aria aperta e gli animali della fattoria.

