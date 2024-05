Foto Instagram

L'influencer si diverte in vacanza dopo l'addio a Fedez. Ma i problemi sul lavoro continuano

Chiara Ferragni in questi giorni si trova in vacanza s Los Angeles con gli amici più cari. Come documentato sui social network, l’influencer si è lasciata andare tra danze sfrenate e tante risate. Nei video appare spensierata e leggera dopo la separazione da Fedez. Nel frattempo, però, continua a perdere follower su Instagram.

Sul versante lavoro, però, le cose restano complicate: di recente la Ferragni è stata scaricata oltre che da un marchio importante di haircare anche dall’agenzia di comunicazione che aveva assunto dopo lo scandalo del pandoro gate.

L’agenzia di comunicazione trevigiana Community, ingaggiata dall’entourage di Chiara Ferragni per risollevare l’immagine dell’influencer dopo il tracollo seguito al pandoro gate, ha infatti deciso di troncare con la 36enne. Secondo quanto riferito da Il Gazzettino, i consigli dell’agenzia di comunicazioni, nel tentativo di salvare la reputazione dell’imprenditrice digitale, sarebbero rimasti inascoltati.

