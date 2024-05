Bebè in arrivo per il rapper di 'Cenere'

Dopo il grande successo delle sue canzoni, da ‘Cenere’ a ‘100 messaggi’, un’altra lieta notizia per il rapper milanese Lazza: l’artista ha infatti annunciato sui suoi social di essere in dolce attesa di un bebè con la sua compagna, l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ Greta Orsingher. I due hanno fatto un post su Instagram insieme con la didascalia ‘Minizzala’ e l’emoji di una clessidra per simboleggiare che il bimbo è in arrivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LAZZA 𝕰𝖑 𝕵𝖊𝖋𝖊 💫 (@thelazzinho)

