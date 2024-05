Secondo il settimanale 'Chi' la performance della cantante all'Arena di Verona non sarebbe piaciuta al fidanzato

Una performance ricca di emozioni e sentimento quella portata il 6 maggio sul palco di ‘Una Nessuna e Centomila’, all’Arena di Verona, da Elodie e Tananai. I due artisti hanno cantato il brano ‘Tango’ all’evento voluto da Fiorella Mannoia e i cui proventi saranno destinati ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne vittime di maltrattamenti e violenze.

Il settimanale ‘Chi’ ha fatto sapere che il findanzato di Elodie, Andrea Iannone, sembra non aver gradito la vicinanza tra la 34enne di Roma e il cantautore 29enne. Subito dopo l’esibizione il pilota l’avrebbe chiamata “e non per complimentarsi con lei”, si legge sul magazine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata