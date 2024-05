Foto da Instagram

L'imprenditrice digitale compie 37 anni: "Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici"

Chiara Ferragni compie 37 anni. L’imprenditrice digitale sembra aver celebrato questo giorno speciale nell’intimità della famiglia e degli amici. Per l’occasione ha anche pubblicato su Instagram una foto con i suoi figli Leone e Vittoria. “Questo è un compleanno speciale per me. Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno; quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita😊”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

L’influencer, nelle storie, ha poi ringraziato i suoi fan per gli auguri. Alcuni le hanno addirittura dedicato dei cartelloni, affissi vicino a casa sua a Milano.

“Grazie a tutte le persone che mi stanno scrivendo e mi scrivono da mesi e un grazie particolare a chi ha fatto questi cartelloni, qua di fronte, vicino a casa mia. Bellissimi. Dei tesori”, ha detto Ferragni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata