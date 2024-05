Immagine Instagram

È nato il piccolo Noah. Lo hanno annunciato lui e la moglie Giorgia Migliorati

Fiocco azzurro per Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli ed ex concorrente del Grande Fratello vip. Il calciatore oggi in forza all’Ospitaletto e sua moglie, Giorgia Migliorati Novello, hanno annunciato con i rispettivi profili Instagram di essere diventati genitori di un bambino di nome Noah. I due si erano sposati il 16 giugno 2023 dopo tre anni di fidanzamento.

