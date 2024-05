La coppia è in visita per la prima volta nella nazione dell'Africa occidentale su invito delle forze armate

Il principe Harry e sua moglie Meghan sono arrivati in Nigeria per partecipare agli Invictus Games, fondati da Harry per aiutare la riabilitazione di militari e veterani feriti e malati. La coppia, in visita per la prima volta nella nazione dell’Africa occidentale su invito delle forze armate, è arrivata nella capitale, Abuja, nelle prime ore del mattino. Harry e Meghan incontreranno i soldati feriti e le loro famiglie in quella che, secondo i funzionari nigeriani, è una dimostrazione di sostegno per migliorare il morale e il benessere dei soldati.

