Lo ha annunciato la Rai con un comunicato. Il rapper avrebbe dovuto parlare di disagio mentale

Fedez non parteciperà alla prima puntata del nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2. Lo ha fatto sapere l’azienda, con una secca nota, in cui si attribuisce il forfait del rapper a “ragioni di salute”. “”Come concordato con ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di ‘Da vicino nessuno è normale'”, si legge nel comunicato.

