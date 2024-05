Da Zendaya a Jennifer Lopez hanno interpretato il tema “The Garden of Time” con look ricchi di richiami alla natura

Anche quest’anno è andata in scena la grande notte newyorkese della moda. Il Met Gala 2024 celebra la nuova mostra del Costume Institute ‘Sleeping Beauties: Reawakening Fashion’, con un dress code a tema: The Garden of Time, ossia “un’ode alla natura e alla poetica emozionale della moda”.

Tra le star che hanno sfilato sul red carpet anche Damiano dei Maneskin e la fidanzata Dove Cameron. I due si frequentano almeno dallo scorso autunno quando sono stati paparazzati in Brasile al termine di un concerto della rock band italiana, dopo la rottura tra il cantante e la ex fidanzata Giorgia Soleri. Il tema della serata era “The Garden of Time” e la 28enne attrice e cantante statunitense ha sfoggiato un abito con fiori e trasparenze. Total black per il frontman dei Maneskin.

Il Met Gala 2024 è stato presieduto da Jennifer Lopez, Chris Hemsworth, Zendaya e Bad Bunny. A fare gli onori di casa, come sempre, Anna Wintour. Tutte le celeb – quest’anno in versione “bella addormentata” – che hanno sfilato sul red carpet, come al solito, non hanno deluso sfoggiando i loro abiti floreali.

Tra i look più curiosi quello della cantante sudafricana Tyla: l’artista si è presentata con un abito fatto di sabbia che le impediva di camminare. Per salire le scale alcuni addetti hanno dovuto sollevarla di peso.

