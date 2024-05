Il tennista altoatesino avrebbe chiuso la sua storia con la fidanzata storica Maria Braccini

In attesa del rientro in campo, scoppia il gossip sul web per Jannik Sinner. Il tennista, assente per infortunio agli Internazionali d’Italia, sta facendo parlare di sé per la sua nuova presunta fiamma: la collega russa Anna Kalinskaya. Sinner avrebbe dunque posto fine alla relazione di quattro anni con la storica fidanzata Maria Braccini.

Sinner e Kalinskaya, gli indizi sulla nuova coppia

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e dal Corriere della Sera, Anna Kalinskaya ha frequentato di recente il Circolo Eridano di Torino, dov’è stato avvistato proprio Jannik Sinner mentre faceva alcune foto con un gruppo di tifosi. Una concomitanza che non è passata inosservata, così come in molti hanno notato che il tennista altoatesino ha da poco iniziato a seguire la collega russa su Instagram. Al momento non ci sono conferme, ma Sinner è sempre stato molto discreto per quanto riguarda la sua vita privata. Riservatezza mantenuta anche con Maria Braccini, apparsa con lui in pubblico solo una volta durante una partita del Milan a San Siro. Proprio Braccini avrebbe postato sei mesi fa da Miami, dove Sinner aveva trionfato al Masters 1000 della Florida, ma poi più niente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata