Roma, 19 mag. (LaPresse) – Chico Forti, secondo quando apprende LaPresse, appena arrivato nel carcere di Verona ha inoltrato la richiesta per avere un permesso urgente per vedere la madre 96enne, Maria Lonar Forti. I due non si vedono dal 2008. Forti, arrivato ieri in Italia, ha raggiunto il carcere di Montorio e si trova detenuto nella sesta sezione, nel reparto di infermeria. Secondo quanto apprende LaPresse, in cella con lui si trovano altri due detenuti italiani.

