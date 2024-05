Si rincorrono i rumors di un possibile divorzio. Secondo Tmz la popstar starebbe cercando casa da sola

Si fanno sempre più insistenti le voci di crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Dalle ultime indiscrezioni dei media sembrerebbe che i due siano pronti a divorziare dopo due anni di matrimonio. Secondo quanto riferito dal sito americano ‘In Touch’ l’attore 51enne avrebbe lasciato la loro villa mettendo la parola ‘fine’ sulla relazione.

“La colpa non sarebbe di Ben”, ha fatto sapere un informatore vicino alla coppia, parlando a ‘In Touch’. “Adesso si sta concentrando sul suo lavoro e sui suoi figli. Ben si è già trasferito e probabilmente dovranno vendere la casa dei sogni che hanno cercato per due anni. Non smetteranno mai di amarsi, ma lei non può controllarlo e lui non può cambiarla. Non era possibile che potesse durare”, ha aggiunto.

Il sito statunitense Tmz ha poi pubblicato delle foto che immortalano la 54enne di New York mentre fa visita a una casa da acquistare senza il marito.

Fan e media, inoltre, hanno notato che il regista e la cantante hanno trascorso sempre più tempo separati nell’ultimo periodo e Affleck non ha nemmeno partecipato al Met Gala al fianco della moglie, nonostante lei fosse una dei co-presidenti dell’evento. La scusa sarebbe che era impegnato a girare ‘The Accountant 2’.

