Beirut (Libano), 20 mag. (LaPresse) – Hezbollah piange la morte del presidente iraniano, Ebrahim Raisi, in un incidente in elicottero. Nella nota del gruppo militante libanese, Raisi viene descritto come “un fratello maggiore per noi, un forte sostenitore e un convinto difensore dei nostri problemi e di quelli delle nazioni arabe, in particolare Gerusalemme e la Palestina, e un protettore dei movimenti di resistenza e di coloro che combattono essi in tutto il mondo in tutte le posizioni di responsabilità che ha ricoperto”.

