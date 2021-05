Tallulah Willis

La figlia di Bruce Willis e Demi Moore ha dato l'annuncio con un video su Instagram

Tallulah Willis si sposa. La figlia di Bruce Willis e Demi Moore ha dato l’annuncio su Instagram con un video nel quale mostra in primo piano l’anello di fidanzamento, regalo del suo fidanzato Dillon Buss.

La 27enne, terzogenita di una delle coppie più famose di Hollywood, ha anche postato una serie di foto che ricostruisce la proposta di matrimonio del suo amatissimo Dillon, regista 32enne.

Proprio come da tradizione, lui si è messo in ginocchio e le ha mostrato il grosso diamante. E lei, emozionata ma senza esitazioni, ha immediatamente detto sì. “Finalmente posso definirti la mia fidanzata. Ti amerò per sempre”, ha commentato Buss sui suoi canali social. “Sei il mio migliore amico”, ha rilanciato lei sui propri. Segno che l’unione fra i due è fortissima.

Tallulah e il suo fidanzato hanno già fatto qualche prova di convivenza. La coppia ha, infatti, vissuto insieme i mesi del lockdown. Ospite della tenuta che Demi Moore possiede negli Stati Uniti, nella quale è stata raggiunta anche dall’ex marito Bruce Willis. I due sono, infatti, ancora molto legati e hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto nonostante il divorzio consumato nel 2000. Tanto che anche la nuova moglie di Bruce, Emma Heming, e le loro due figlie, Evelyn e Mabel, si sono unite all’allegra brigata.

L’emozione di Tallulah Willis

Il prossimo matrimonio ha, naturalmente, creato scompiglio ed emozione nella famiglia allargata. “Sono immensamente felice”, ha scritto Scout, sorella di Tallulah. Scout già considera Buss come un vero e proprio fratello. Anche l’altra figlia di Bruce e Demi, Rumer, non ha potuto fare a meno di condividere la sua gioia: “Amo questi ragazzi. Congratulazioni, vi amo entrambi così immensamente e sono così eccitata per voi”.

Insomma, Buss ormai è una persona di famiglia. Anche perché, nel corso della quarantena, ha avuto modo di farsi conoscere e amare da tutti. Specialmente da Scout, che si è divertita molto durante quelle settimane confinata in casa. “E’ stato molto divertente”, ha detto. “E’ stato un momento bellissimo per stare con i miei genitori. Sono molto grata di aver potuto passare del tempo con la mia famiglia”.

Adesso ad attendere il clan Willis c’è una nuova bellissima avventura. Un matrimonio che di certo porterà ancora più allegria e serenità.

