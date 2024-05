La showgirl in un'intervista ad Alessandro Cattelan: "Non andava d'accordo con lui, ho capito che dovevo mandarlo a casa"

Dopo aver ufficializzato sui social la sua nuova relazione con l’ingegnere Angelo Eduardo, Belen Rodriguez racconta per la prima volta i motivi della fine del suo precedente rapporto con l’imprenditore Elio Lorenzoni. In un’intervista a Radio Deejay con Alessandro Cattelan, la showgirl ha raccontato che le cose sono precipitate durante la loro vacanza di Capodanno in Argentina, dai genitori di lei. “Mia mamma non andava d’accordo con il mio ex. Mi ha dato ragione su tutti gli aspetti, cosa che non fa mai. Quindi quando mi ha dato ragione e ha iniziato a litigare lei con lui, ho capito che lo dovevo mandare a casa. Mia mamma nella mia vita è proprio il mio termometro. Se mia madre inizia piano piano a guardare male la persona con la quale sto, che sia un’amica, un fidanzato, un collaboratore di lavoro… lo fa fuori. Anche entro poco. Il vero motivo è stato che non andavamo più d’accordo, ma per me il parere di mia madre è importante”, ha raccontato Belen.

