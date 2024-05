Bratislava (Slovacchia), 15 mag. (LaPresse/AP) – Il primo ministro slovacco, Robert Fico, è stato ferito in una sparatoria e portato in ospedale. L’incidente è avvenuto nella città di Handlova, a circa 150 chilometri a nord-est dalla capitale Bratislava. Lo riportano i media slovacchi tra cui l’emittente televisiva Ta3. L’incidente è avvenuto davanti alla locale Casa della Cultura, dove Fico si era recato per incontrare i suoi sostenitori.

