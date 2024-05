Lo scioglimento del matrimonio della coppia è stato finalizzato da un giudice di Los Angeles, quasi due anni dopo il matrimonio della coppia

Britney Spears e Sam Asghari sono ufficialmente divorziati e single. Lo scioglimento del matrimonio della coppia è stato finalizzato da un giudice della contea di Los Angeles, quasi due anni dopo il matrimonio della coppia.

La sentenza arriva poche ore dopo che la popstar 42enne e il modello e attore 30enne hanno comunicato alla corte di aver raggiunto un accordo di divorzio, e una settimana dopo che Spears ha raggiunto un accordo in tribunale con suo padre su questioni in sospeso riguardo la sua tutela. Nelle ultime ore la coppia ha depositato atti in tribunale affermando di aver raggiunto un accordo sulla divisione dei loro beni.Pochi dettagli sono stati resi pubblici, ma né Spears né Asghari riceveranno in futuro il sostegno coniugale. Eventuali controversie future dovranno essere risolte tramite arbitrato privato. Spears e Asghari si sono separati a luglio e lui ha chiesto il divorzio ad agosto. Si frequentavano da circa sette anni. I due non hanno figli insieme, quindi non è necessario alcun accordo di affidamento.

