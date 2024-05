Milano, 15 mag. (LaPresse) – Il primo ministro slovacco, Robert Fico, sarebbe stato colpito all’addome e ad un braccio. Lo scrivono alcune testate slovacche tra cui Pluska e Sme. Il premier, secondo quanto riportano sarebbe stato colpito da due o tre proiettili. Sui social circolano i video immediatamente successivi alla sparatoria in cui si vedono le guardie del corpo del premier trasportarlo in auto. In un’altra clip si vede invece il sospettato circondato e immobilizzato da un capannello di uomini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata