Milano, 15 mag. (LaPresse) – “Robert Fico è stato vittima di un attentato. Gli hanno sparato più volte e attualmente è in pericolo di vita. In questo momento viene trasportato in elicottero a Banská Bystrica, perché ci vorrebbe troppo tempo per arrivare a Bratislava, data la necessità di un intervento urgente. Le prossime ore saranno decisive”. Lo si legge in un post sulla pagina Facebook del premier slovacco.

