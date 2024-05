Roma, 15 mag. (LaPresse) – “Il disastro umanitario” a Rafah “di cui hanno parlato non è avvenuto, né accadrà”. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ricordando che sinora da Rafah sono stati evacuati quasi 500mila civili. Lo riporta The Times of Israel. Netanyahu è tornato a respingere la decisione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sul rafforzamento dello status della Palestina all’interno dell’organizzazione. “Nessuno impedirà a noi, Israele, di adempiere al nostro diritto fondamentale di difenderci”, ha detto, “né l’Assemblea generale delle Nazioni Unite né nessun altro attore”.

