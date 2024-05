La popstar nega la lite col fidanzato in un hotel di Los Angeles

Non finiscono i guai per Britney Spears. Secondo il sito di gossip TMZ, la popstar, fresca di divorzio, avrebbe avuto una furibonda lite con il fidanzato Paul Soliz nella loro camera all’hotel Chateau Marmont di Los Angeles. Spears sarebbe stata soccorsa e portata via da un’ambulanza in piena crisi di nervi, a piedi nudi, con una caviglia gonfia e avvolta in una coperta. Ma più tardi è stata la stessa cantante a postare su Instagram il video della caviglia infortunata, smentendo i media. “Non ho avuto alcuna crisi di nervi, sono semplicemente caduta. Avevo solo bisogno di un po’ di ghiaccio”, si è difesa la popstar, secondo cui i paramedici sarebbero entrati nella sua stanza illegalmente.

“È colpa di mia mamma! Non le parlo da sei mesi e lei ha chiamato subito dopo l’accaduto, prima che si diffondesse la notizia!”, ha scritto Spears, accusando sua madre di aver creato una notizia ad arte per screditarla.

Un post condiviso da XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)

