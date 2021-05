Ben Affleck

L'attore è stato scartato da un'influencer di TikTok, ma intanto continua a vedere Jennifer Lopez

Ben Affleck qualche giorno fa era stato paparazzato mentre usciva dall’auto di Jennifer Lopez e si dirigeva a casa della diva, a Los Angeles. Adesso arrivano le prime conferme di quello che a molti sembra un ritorno di fiamma. Secondo fonti a loro molto vicine, i due si sarebbero divertiti a passare un po’ di tempo insieme e avrebbero espresso il desiderio di vedersi ancora. Non si sa ancora se come semplici amici o in modo diverso.

“Stanno molto bene insieme e hanno tante cose di cui parlare”, ha detto la fonte ai media americani. “Hanno intenzione di uscire ancora insieme”. Soprattutto adesso che Jennifer Lopez ha rotto il fidanzamento con Alex Rodriguez quasi alla vigilia delle nozze. Da parte sua, Ben Affleck ha divorziato da tempo da Jennifer Garner. Insomma, i due sono liberi e un ritorno di fiamma non è escluso.

Ben Affleck rifiutato

Intanto Ben Affleck deve affrontare una piccola, grande, delusione. Il premio Oscar è infatti stato rifiutato da una influencer che, su TikTok, è davvero molto popolare. Lei si chiama Nivine Jay e ha rifilato un bel 2 di picche al divo su Raya, l’app per gli appuntamenti con le celebrità. La tiktoker si era iscritta alla piattaforma che permette di organizzare incontri con stelle del cinema, della musica, dello sport e, in generale, dello showbiz. Dopo aver creato il proprio account, il suo profilo è entrato in contatto con quello di Ben Affleck. Ma lei ha pensato si trattasse di un fake e quindi lo ha scartato senza troppi complimenti.

In realtà, quel profilo è assolutamente autentico. Tanto che Affleck non l’ha presa benissimo. L’attore ha infatti tentato di contattare la ragazza attraverso altri social network, inviandole un video messaggio su Instagram in cui le chiede il motivo del suo no e le rivela la sua identità. “Ehi Nivine, perché mi hai scartato? Sono io…”, le ha detto. Lei ha subito risposto: “Sorry Ben”.

Nivine Jay conta 44mila follower su TikTok, numero in continuo aumento. Insomma, è diventata in poco tempo una vera e propria vip dei social. E questo piccolo incidente non farà che aumentare la sua popolarità.

