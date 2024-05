Milano, 13 mag. (LaPresse) – Basta scaricare colpa sui sindaci per i problemi di sicurezza dovuti alle mancate espulsioni? “Mai fatto, trovate una mia espressione verbale che lo afferma”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine del convegno ‘Le vittime dell’odio’ in corso al Memoriale della Shoah di Milano. Secondo il sindaco Sala il Governo non ha fatto il suo dovere sui rimpatri? “È un’opinione, io non sono d’accordo perché abbiamo un impegno crescente in termini percentuale ancora non risolutivo di quelli che sono i nostri obiettivi. Ma credo che se ci saranno i presupposti di una buona sinergia istituzionale, anche con il Comune e le amministrazioni territoriali i risultati maggiori si vedranno in tempi più veloci”, ha risposto Piantedosi.

