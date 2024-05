Si tratta della modella israeliana Havi Mond. Uscite le prime pubblicità con il suo volto nei supermercati

Dopo i guai giudiziari e la difficile separazione dal marito Fedez, una nuova grana per Chiara Ferragni. Pantene, la società di prodotti per capelli che per anni ha avuto l’influencer come testimonial, ha ufficializzato la sua sostituzione con la modella israeliana Havi Mond facendo uscire nei supermercati le prime pubblicità con il nuovo volto. Le immagini, come riporta il sito web di Leggo, sono state pubblicate in una storia Instagram da Selvaggia Lucarelli. In molti sui social hanno reagito facendo notare come Havi Mond sia molto somigliante a Ferragni, paventando ironicamente la possibilità che l’azienda abbia deciso di rimpiazzare la fondatrice di ‘The Blonde Salad’ con una sorta di sua “sosia” meno “problematica”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da havimond1 (@havimond1)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata